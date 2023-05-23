Шольц предрек вступление Украины в ЕС после завершения конфликта

Шольц: Украина вступит в ЕС после окончания военных действий на ее территории

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина вступит в Евросоюз после окончания военных действий на ее территории, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Die Welt.

«Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз в качестве полноправного члена», — заявил канцлер на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии (СДПГ)

Он подчеркнул, что именно СДПГ должна твердо выступить на стороне Украины в конфликте с Россией и отстаивать принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

Стремление Украины в Евросоюз официально закреплено в Конституции страны с 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в ЕС через несколько дней после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. В июне Еврокомиссия предоставила Украине статус кандидата на членство в альянс.

Президент России Владимир Путин тогда заявил, что российская сторона никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе, а только выступала против «военного освоения украинской территории». В то же время его представитель Дмитрий Песков говорил, что вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».

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