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Политика ,  
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Лавров исключил угрозу для России от статуса Украины как кандидата в ЕС

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Развитие отношений Евросоюза с другими странами не представляет для России угрозу, так как ЕС не является военным блоком, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является политическим блоком, в отличие от Североатлантического альянса. Развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создает для нас каких-либо угроз и рисков», — ответил он на вопрос, какие последствия для России будет иметь предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в члены ЕС.

Песков назвал внутренним делом получение Украиной статуса кандидата в ЕС
Политика
Фото:Yves Herman / Reuters

По словам министра, кандидаты на вступление в Евросоюз де-факто должны поддерживать его на всех направлениях внешнеполитической деятельности, в том числе курс ЕС в отношении России.

Москва будет «смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает, и как [действуют] страны-кандидаты — подчиняются этим требованиям или пытаются проявить самостоятельность», — предупредил министр.

Ранее он утверждал, что вступление Украины в ЕС может оказаться небезобидным, так как «Евросоюз из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».

Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз 23 июня. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна добилась «победы, которую ждали 30 лет». Его молдавская коллега Майя Санду отметила, что Брюссель выразил «недвусмысленный сигнал поддержки граждан Молдавии и европейского будущего страны».

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Первоначально Россия не возражала против вступления Украины в ЕС, но затем изменила свою позицию. После одобрения кандидатур Молдавии и Украины пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал получение этими странами статуса кандидата их внутренним делом. «Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили [нам] больше проблем», — отметил он. До этого президент России Владимир Путин пояснил, что Москва никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе, а выступала лишь против «военного освоения украинской территории».

Теги
Молдавия Сергей Лавров Украина МИД Евросоюз

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