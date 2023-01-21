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Венгрия обвинила Зеленского в игнорировании замечания по нацменьшинствам
Президент Венгрии Новак: Зеленский проигнорировал замечания по закону о нацменьшинствах
Президент Венгрии Каталин Новак
Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал замечания венгерского лидера Каталины Новак по закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье.
По словам Новак, в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров, права которых сейчас сильно ограничены из-за действующей редакции украинского закона о меньшинствах. Она сочла это недопустимым и передала свои замечания в письме Зеленскому.
«Ответа на это письмо еще не было получено, ответ сейчас (получаем) каждый день в Закарпатье, на улице», — сказала Новак.
Президент Венгрии отметила, что это также касается представителей румынского, болгарского и греческого меньшинств.
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