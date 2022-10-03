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Кадыров заявил, что обогнал Лукашенко, Асада и Ким Чен Ына по санкциям

По словам Кадырова, против него, его родственников, соратников, лошадей, связанных с ним организаций и Instagram-аккаунтов санкции вводили 70 раз — больше, чем против сирийского и белорусского президентов, а также лидера КНДР
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что против него ввели больше санкций, чем против лидера КНДР Ким Чен Ына и президентов Сирии и Белоруссии Башара Асада и Александра Лукашенко.

«Посчитал. Начиная с 2011 года, против меня введено как минимум 70 ограничений, в том числе и против членов моей семьи, моих близких соратников <...> Таким количеством не могут «похвастаться» нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад. Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», — написал он.

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Кадыров разделил введенные санкции на несколько категорий. По его собственным подсчетам, лично против него страны Запада вводили ограничения 15 раз. Еще десять запретов коснулись членов его семьи, 28 — сторонников главы Чечни. Девять раз санкции вводили против организаций, с которыми связан Кадыров. Также ограничения наложили на четырех его лошадей и столько же «Инстаграм»-аккаунтов (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России).

Санкции против Кадырова ввели США и страны Евросоюза. В ответ глава Чечни создал собственный санкционный список и запретил европейским чиновникам и американскому президенту въезд в республику. После этого чешские и немецкие власти заморозили доходы от возможных побед его скаковых лошадей в соревнованиях.

В середине сентября США ввели санкции против членов семьи Кадырова, в том числе его дочерей Айшат (министр культуры Чечни), Хадижат (начальник грозненского департамента дошкольного образования) и Табарик, а также его супруги Медни.

Под санкции также попали участница чеченских конкурсов красоты Фатима Хазуева и певица Аминат Ахмадова, которых Минфин США считает членами ближайшего окружения Кадырова. Ограничения коснулись двоюродного брата главы Чечни, первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимова. Их наложили также на модный дом Айшат Кадыровой Firdaws.

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Евросоюз долгое время воздерживался от санкций в отношении Лукашенко и ограничивался запретами для белорусских чиновников. Однако в ноябре 2020 года европейские власти наложили санкции на белорусского президента на фоне протестов после его победы на выборах. Под санкциями также находится сын Лукашенко Виктор. США ввели санкции против его жены Галины и самого белорусского президента.

Санкции против Асада, членов его семьи и сторонников ввели США и Евросоюз. В Вашингтоне считают, что «режим Асада <...> совершает массовые зверства против сирийского народа».

Северную Корею американские власти считают страной — спонсором терроризма. Санкции США в отношении ее лидера, Ким Чен Ына, действуют с 2016 года. В Вашингтоне считают главу государства ответственным за нарушения прав человека. Санкции наложили на высокопоставленных северокорейских политиков и некоторые предприятия. Евросоюз вводил санкции против северокорейской элиты из-за разработки этой страной ядерного оружия.

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Татьяна Зыкина
санкции Рамзан Кадыров Александр Лукашенко Ким Чен Ын Башар Асад

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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