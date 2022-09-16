Путин назвал шизофренией санкции против детей Кадырова

Video

Санкции США против детей главы Чечни Рамзана Кадырова — это проявление шизофрении, заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что это уже шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это уже запредельные вещи. Мне кажется, они уже перестали понимать, что они делают», — сказал президент.

При этом несовершеннолетними попавших под санкции детей Кадырова назвал журналист, задавший вопрос. На самом деле все родственники главы Чечни, против которых США ввели ограничения, уже достигли 18 лет.

15 сентября Министерство финансов США внесло родственников Кадырова в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Ограничения коснулись его дочерей Айшат (23 года; министр культуры Чечни), Хадижат (22 года; начальник грозненского департамента дошкольного образования) и Табарик (18 лет) Кадыровых, а также супруги Медни Кадыровой. Под санкции попал и чеченский модный дом Айшат Кадыровой Firdaws.

Читайте на РБК Pro Pro Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения Статьи Pro «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше Саммари Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro Семь советов, которые помогут улучшить технику плавания Семь советов, которые помогут улучшить технику плавания Инструкции Pro Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни Статьи Pro Будь как Netflix: как разработать эффективную рекомендательную систему Будь как Netflix: как разработать эффективную рекомендательную систему Инструкции Pro Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Исследования

Кроме этого, в списке оказались участница чеченских конкурсов красоты Фатима Хазуева и певица Аминат Ахмадова, которых Минфин считает членами ближайшего окружения Кадырова, а также его двоюродный брат, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимов.

На следующий день Кадыров сообщил, что санкции затронули его дочь, которая только недавно достигла совершеннолетия.

«Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет. Их тоже внесите в свои списки», — заявил он.