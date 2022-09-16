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Путин назвал шизофренией санкции против детей Кадырова

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Санкции США против детей главы Чечни Рамзана Кадырова — это проявление шизофрении, заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что это уже шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это уже запредельные вещи. Мне кажется, они уже перестали понимать, что они делают», — сказал президент.

При этом несовершеннолетними попавших под санкции детей Кадырова назвал журналист, задавший вопрос. На самом деле все родственники главы Чечни, против которых США ввели ограничения, уже достигли 18 лет.

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15 сентября Министерство финансов США внесло родственников Кадырова в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Ограничения коснулись его дочерей Айшат (23 года; министр культуры Чечни), Хадижат (22 года; начальник грозненского департамента дошкольного образования) и Табарик (18 лет) Кадыровых, а также супруги Медни Кадыровой. Под санкции попал и чеченский модный дом Айшат Кадыровой Firdaws.

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Кроме этого, в списке оказались участница чеченских конкурсов красоты Фатима Хазуева и певица Аминат Ахмадова, которых Минфин считает членами ближайшего окружения Кадырова, а также его двоюродный брат, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимов.

На следующий день Кадыров сообщил, что санкции затронули его дочь, которая только недавно достигла совершеннолетия.

«Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет. Их тоже внесите в свои списки», — заявил он.

Теги
Владимир Путин Рамзан Кадыров санкции США Дети шизофрения
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