Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии

Европейский союз со 2 октября введет санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Reuters.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе», — заявил он.

По словам Мишеля, 2 октября письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен. Глава Евросовета отметил, что в него не входит президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения — чисто технический момент.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, объясняя отсутствие имени Лукашенко в черном списке, сказал: «Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога». Как отметил французский лидер, ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных, в особенности экс-кандидатов в президенты.