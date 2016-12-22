Евросоюз расширил санкции против КНДР

Евросоюз добавил в санкционный список в отношении КНДР одно физическое лицо и 21 юридическое лицо. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«Ограничительные меры включают в себя запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции были применены к КНДР в ответ на ее деятельность по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, что нарушает резолюции Совета безопасности ООН.

Таким образом под санкции ЕС в отношении КНДР попали 80 человек и 75 организаций.

31 марта глава МИД Японии Таро Коно заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию.

В марте КНДР и Южная Корея договорились провести двусторонний саммит в апреле. Также Пхеньян заявил о готовности к переговорам с США по денуклеаризации.