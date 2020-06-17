США решили наказать Асада и его жену по «закону Цезаря»

США ввели санкции против 39 физических и юридических лиц Сирии в рамках так называемого закона Цезаря (или акта о защите гражданского населения этой арабской страны). Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео, его заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Ограничительные меры касаются в том числе сирийского президента Башара Асада и его жены Асмы. Также санкции ввели против Махера Асада — младшего брата президента Сирии, командующего 4-й бронетанковой дивизией, и непосредственно против самого формирования.

По словам Помпео, в ближайшие месяцы США намерены расширить санкции, чтобы «охватить отдельных лиц и предприятия, которые поддерживают режим Асада и препятствуют мирному политическому урегулированию конфликта» в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции, «пока Асад и его режим не прекратят жестокую войну против сирийского народа», а Дамаск не согласится на политическое урегулирование конфликта, к чему призывает резолюция. «Любому, кто имеет дело с режимом Асада, независимо от того, где он находится в мире, потенциально грозят ограничения на поездки и финансовые санкции», — пообещал он.

При этом Помпео заверил, что санкции не касаются предоставления гуманитарной помощи и США продолжат поставлять ее Сирии.