Правительство Армении решило ратифицировать Римский статут МУС

Здание Правительства Армении (Фото: Wikimedia Commons )

Правительство Армении направило в Национальное собрание проект ратификации Римского статута международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщают «Новости-Армения» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Римский статут — это основополагающий документ МУС. Армения подписала его в 1999 году, но не ратифицировала. Конституционный суд страны в 2004-м счел договор противоречащим Основному закону.

Процесс его ратификации армянское правительство начало еще в конце 2022 года, объяснив это тем, что Ереван сможет в новом статусе поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана во время вооруженного конфликта между двумя странами перед судом.

Конституционный суд страны 24 марта признал Римский статут соответствующим Основному закону.

Спустя несколько дней ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД России сообщили, что Москва сочла неприемлемыми планы Еревана признать юрисдикцию МУС, выдавшего ордер на арест российского президента Владимира Путина.

По словам источника, Армению предупредили «о крайне негативных» последствиях такого решения.

МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей «с оккупированных территорий Украины» в Россию в период с 24 февраля 2022 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент относится спокойно к ордеру на арест, и напомнил, что Москва не признает юрисдикцию суда.

В случае если Армения присоединится к Римскому статуту, то будет иметь обязательство арестовать Путина в случае его визита.