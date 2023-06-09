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Путин рассказал о нехватке современного вооружения в России

Путин: у России пока не хватает современных вооружений, но ОПК развивается быстро
Президент указал на нехватку современных вооружений в российской армии, однако отметил, что отечественный ОПК развивается быстро. Шойгу в начале 2022 года говорил, что доля новой и модернизированной техники в армии превысила 71%
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

У России пока не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро и все поставленные перед ним задачи будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин.

«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность — оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны — развивается быстро, и я уверен, что все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе заседания глав правительств СНГ.

После начала военной операции на Украине в России кратно увеличили производство военной продукции, в частности нарастили производство танков, ракет, дронов, систем ПВО и других ракетных комплексов. Директор «Ростеха» Сергей Чемезов еще в феврале говорил, что предприятия госкорпорации более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции. «По сути, мы тоже на передовой, у нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить этот объем продукции, который мы обязаны доставить в армию», — утверждал он.

Путин ранее отмечал, что в этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%, а все остальные рода войск он призвал оснащать самыми современными системами. Президент также подчеркнул, что «в течение года Вооруженными силами решались задачи по повышению боевого потенциала, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, а также по поставке современных образцов вооружения и техники».

Министр обороны Сергей Шойгу в начале прошлого года говорил, что доля новой и модернизированной боевой техники в российских вооруженных силах по итогам 2021 года превысила 71%. «Оснащенность армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил — до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%», — утверждал министр.

Путин рассказал о нехватке современного вооружения в России
Путин рассказал о нехватке современного вооружения в России

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