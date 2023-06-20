Пашинян назвал переломный момент в карабахской войне

Потеря Ереваном контроля над Шуши стала переломным моментом в военном конфликте в Карабахе осенью 2020 года и ключевой причиной, по которой Пашинян подписал трехсторонний договор с Баку и Москвой о прекращении огня

Переломным моментом в войне в непризнанном Нагорном Карабахе в 2020 году стал переход города Шуши (Азербайджан называет его Шуша) под контроль Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Именно после этого Пашинян подписал трехстороннее заявление с Азербайджаном и Россией от 9 ноября 2020 года о прекращении огня. По словам премьера, город имел не только символическое, но и стратегическое значение.

«После потери Шуши под ударом оказался Степанакерт, неизбежно должно было увеличиться давление на Мартуни и, что самое главное, около 25 тыс. солдат оказались бы под угрозой окружения», — сказал он (цитата по Новости-Армения). Расстояние от Шуши до Степанакерта — примерно 10 км, до Мартуни (город в Гехаркуникской области Армении) — около 70 км.

По словам Пашиняна, это была не первая попытка остановить военные действия. Первую он предпринял за два дня до этого, когда позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить с днем рождения, а тот предложил посредничество. Тогда, заявил Пашинян, от предложения отказался лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Путин со своей стороны говорил, что конфликт мог бы завершиться месяцем ранее, но предложение о прекращении огня отверг Ереван.

Шуши (Шуша) с 1992 года входил в состав Нагорного Карабаха. По условиям соглашения о прекращении военных действий 9 ноября 2020-го город перешел под контроль Азербайджана. В 2021 году Алиев сделал его культурной столицей страны.

До начала второй карабахской войны в 2020 году Пашинян несколько раз говорил, что «Арцах — это Армения». В апреле 2023-го премьер заявил о признании Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. В состав республики тогда входил и Нагорный Карабах. Армянская оппозиция после этих слов обвинила Пашиняна в сдаче этой территории. В мае 2023 года он заявил, что готов признать Карабах в составе Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.