Пашинян заявил, что у Захаровой нет права комментировать его высказывания

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что взаимодействует с президентом и премьер-министром России, а остальные российские чиновники могут принимать его слова к сведению, но не комментировать их, сообщает ArmenPress.

Пашинян коснулся этого вопроса на правительственном часе в Национальном собрании Армении. Депутат Арпине Давоян напомнила премьеру комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу заявления Пашиняна о том, что ОДКБ вышла или выходит из Армении.

«Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства Российской Федерации. Даже представитель МИДа такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только принимать к сведению, что я говорю», — сказал Пашинян.

В марте 2023 года Пашинян заявил, что его страна не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности, однако опасается, что «ОДКБ выйдет из Армении».

22 мая Пашинян сказал, что Армения пока не приняла решения на счет участия в совместных учениях Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии, так как у Еревана сложилось впечатление, что организация «уходит из Армении». «Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня: пока есть вопрос, который нужно обсудить, этот вопрос обсуждается», — пояснил он.

Захарова прокомментировала эти высказывания на своем брифинге.

«Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами», — отметила она.

Представитель МИДа также добавила, что Россия считает деятельность ОДКБ высокоэффективной и зарекомендовавшей себя.

«Мы рассматриваем на данный момент ситуацию на земле в качестве тех посреднических функций, которые есть у нашей страны. Используем инструменты для успокоения ситуации на земле и в политическом плане, ведутся переговоры на всех уровнях, прошли встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве, эти контакты продолжаются», — сказала Захарова.