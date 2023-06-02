Пашинян назвал Армению ничьим союзником

Премьер заявил, что Армения уязвима, поскольку Запад считает страну союзником России. В то же время в Москве видят, что Ереван не поддерживает российскую военную операцию

Никол Пашинян (Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/Reuters)

Армения не является союзником России в конфликте на Украине, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью CNN Prima News. Запись опубликована на YouTube-канале правительства Армении.

«Вы сказали, что мы с Россией союзники. Конечно, об этом никогда не говорилось вслух, но думаю, это заметно. В войне с Украиной мы — не союзники России. И наше восприятие этой войны, этого конфликта — это беспокойство, потому что это прямо влияет на все наши отношения», — сказал Пашинян (цитата по Armenian Report).

Он отметил, что на Западе обращают внимание на то, что Армения — союзник России. В Москве же видят, что Ереван не поддерживает военные действия на Украине. «Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, следовательно, мы уязвимы», — сказал Пашинян.

В середине мая армянский премьер в интервью чешскому изданию Respekt говорил, что западные санкции против России — это «красная линия» Армении. «Мы четко говорим это русским: мы не хотим причинять вам боль, но мы сами не можем позволить себе подвергаться санкциям. Здесь нет секрета», — цитирует Пашиняна Armenpress.

В конце мая армянский премьер сказал, что Армения пока не приняла решения на счет участия в совместных учениях Организации договора коллективной безопасности в Киргизии, так как у Еревана сложилось впечатление, что организация «уходит из Армении». Он отметил, что ОДКБ не реагирует на просьбы прислать в страну мониторинговую миссию. «Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ», — предупредил он.

В ОДКБ входят шесть стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Пашинян также критиковал ОДКБ и российских миротворцев в связи с реакцией на действия Азербайджана. В частности, он заявил, что Россия не выполняет свою функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, статус которого оспаривают Ереван и Баку. В Кремле настаивали, что российские миротворцы в регионе делают все возможное для урегулирования обстановки.