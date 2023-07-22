Пашинян заявил о соблюдении правил в условиях санкций против России

Армении удается соблюдать правила в условиях антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью AFP, передает Armenpress.

«В вопросе санкций мы тесно контактируем и сотрудничаем со спецпосланником ЕС и представителем США, чтобы убедиться, что мы действуем как ответственный член международного сообщества. <...> С первых дней мы понимали, что санкции, которые Запад и другие страны вводят в отношении России, создадут определенные проблемы», — сказал Пашинян. По его словам, если «такая бескрайняя страна, как Россия» может позволить себе столкнуться с ограничениями, то Армения — нет. Это правило, которому следуют армянские власти, принимая решения в отношении российских торговых партнеров.

При этом премьер-министр отметил, что Армения не имеет возражений или претензий со стороны американских, европейских и российских партнеров на официальном уровне. Он подчеркнул, что Ереван не хочет «играть в хитрые игры с нашими партнерами», о чем часто говорит. Пашинян отметил, что проблемы все-таки есть. «Санкционный режим часто меняется. <...> Это частный сектор, который перемещает товары. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что все сделано в соответствии с правилом, которое я только что упомянул», — сказал премьер-министр.

Армянское издание «Грапарак» 14 апреля со ссылкой на анонимные источники сообщило, что во время визита премьера Армении Никола Пашиняна в Берлин ему сделали «настойчивые предупреждения» о необходимости закрыть параллельный импорт в Россию.

В Комитете государственных доходов Армении ответили РБК, что при импорте и экспорте товаров в Россию страна руководствуется правилами Евразийского экономического союза, других ограничений для этих операций нет. Комитет исполняет в Армении роль таможенной и налоговой службы.

В 2022 году экспорт из Армении в Россию вырос почти в три раза — с $841 млн до $2,411 млрд. Министр экономики Ваан Керобян говорил, что Армения реэкспортирует в Россию товары, но не санкционные: правительство следит за этим, чтобы не попасть под вторичные санкции.