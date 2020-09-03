Глава СВР не исключил провокации западных спецслужб в деле Навального

Сергей Нарышкин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Отравление оппозиционного политика Алексея Навального могло быть фальсифицировано, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Я со своей стороны вполне допускаю это», — сказал глава СВР (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос о возможности провокации западных спецслужб, Нарышкин сказал, что исключать этого нельзя.

В среду, 2 сентября, правительство Германии заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выводы экспертов не оставляют никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического яда. «Таким образом, очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать», — сказала Меркель.