Эксперты оценили вероятность российской силовой помощи Белоруссии

Сценарий 1. Поддержка Лукашенко и среднесрочный транзит власти

Россия ясно дала понять, что Лукашенко — избранный президент, а поэтому вопрос о его легитимности для Кремля закрыт, заявил в разговоре с РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. «Россия будет поддерживать Лукашенко как законного главу государства в течение периода, который необходим для стабилизации и нормализации обстановки в стране», — считает он.

В то же время белорусская власть больше не может действовать так же, как до выборов 9 августа, отметил Лукьянов. Во-первых, власти республики сейчас сильнее зависят от России, чем прежде, когда Лукашенко пытался лавировать между Западом и Москвой; во-вторых, протесты и обвинения в фальсификациях пошатнули устойчивость позиций президента, пояснил Лукьянов. «В этом контексте задача России — обеспечить дальнейшее развитие Белоруссии в эволюционном ключе и сохранение своего влияния», — резюмировал эксперт.

Официальные контакты властей двух стран стали подтверждением тому, что Москва признает легитимность Лукашенко, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В то же время у Москвы действительно есть вопросы к белорусскому лидеру, который в преддверии выборов обвинял Россию в попытке вмешаться в дела республики. В итоге наиболее приоритетным сценарием для России стал бы транзит власти в республике, после которого преемником Лукашенко стал бы выходец из нынешней системы. «С таким человеком было бы легче договариваться. Эта опция транзита более предсказуемая и, вероятно, облегчила бы задачу сохранения стабильности нынешнего курса республики, сохранения ее связей с Москвой», — объяснил эксперт.

Кортунов, однако, допустил, что Москва готова и к переходу власти в руки внесистемного политика, как это произошло в Армении. Такой вариант может произойти в случае, если протесты в Белоруссии продолжат нарастать и кандидатура политика из властных кругов в качестве нового лидера окажется неприемлемой для общества. «В таком случае Россия выступит посредником, предъявив ряд условий: сохранение нынешнего геополитического статуса Белоруссии, а также ее членства в Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом союзе», — отметил аналитик.

В России понимают, что белорусские власти не лучшим образом справляются с нынешним кризисом, сказал РБК глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Эксперт напомнил, что Лукашенко продемонстрировал жесткое отношение к протестующим, тогда как Путин указал: раз люди вышли на улицу, то властям придется с этим считаться. «Должна быть прописана относительно четкая процедура перехода власти, эту процедуру пытаются нащупать путем проработки конституционной реформы в Белоруссии», — пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что согласен передать власть, но только после принятия новой Конституции страны на референдуме. Такая реформа проложит путь для диалога с гражданским обществом, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — отметил он.



Сценарий 2. Переговоры с оппозицией и немедленный уход Лукашенко

Организовав самые масштабные протестные акции в истории Белоруссии, оппозиция отказалась признавать выборы 9 августа состоявшимися и потребовала проведения новых. Противники Лукашенко также сформировали координационный совет оппозиции для выработки предложений и обсуждения транзита власти. Поддержку оппозиции выразили некоторые западные страны. 2 сентября правительство Литвы одобрило план помощи белорусской оппозиции, предусматривающий выделение €100 тыс. из госбюджета на гуманитарную помощь.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что открыта для переговоров с Россией. Об этом же в интервью РБК сообщила и член координационного совета Мария Колесникова. «Если существует хотя бы небольшая вероятность того, что можно содействовать этому диалогу со стороны России или со стороны международного сообщества, конечно, это было бы очень хорошо», — заметила она.

России удобнее иметь дело с действующими властями, чем с оппозицией, чье требование о признании выборов недействительными может вызвать вопросы в том числе и о легитимности голосования в России, отмечает Кортунов. Таким образом официальные переговоры с белорусской оппозицией автоматически ставят под сомнение легитимность Лукашенко. За последние годы Москва вложила в Белоруссию более $100 млрд, а оппозиция пока не поднимала вопрос о сохранении интересов России как главного инвестора в республику, напоминает Минченко.

Хотя в прошлом Россия иногда предпринимала попытки вмешиваться во внутреннюю политику других стран, такой опыт был признан неудачным, и сейчас Москва старается воздерживаться от подобного, уверен Лукьянов: «Исходя из видения ситуации Россией, белорусские выборы прошли так, как они прошли, а возникшие побочные вопросы должны решать между собой сами белорусы».

Сценарий 3. Эскалация протестов и силовое вмешательство России

Сейчас вероятность российской интервенции в Белоруссию минимальная, считают эксперты. У такого решения только минусы, пояснил Кортунов. Белоруссия не испытывает дефицита в людских ресурсах и технике для подавления протестов, а поэтому острой необходимости в такого рода помощи нет. «Вмешательство России только разогреет дремлющий белорусский национализм и приведет к новому витку конфронтации с Западом», — убежден Кортунов. Ситуация может измениться, если Белоруссия окажется на грани масштабного внутреннего конфликта и возникнет угроза ее превращения в так называемый failed state — разрушенное государство. Для России это создаст проблемы в виде очага нестабильности у своих границ и появления потока беженцев, хотя сегодня риски такого сценария не представляются высокими, по крайней мере в ближайшей перспективе, уточнил аналитик.

Решение об оказании военной помощи Белоруссии соответствует международным обязательствам России, напомнил Минченко. В ст. 2 Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утверждается, что государства — участники организации могут проводить консультации и оказывать друг другу помощь в защите суверенитета. Впрочем, заявления Путина о готовности поддержать Минск, в том числе силовым путем, — это в первую очередь сигнал Западу о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии. «Высказывание Путина о подготовке силового резерва не имело целью предвосхитить его использование, а предупредить все заинтересованные стороны, прежде всего на Западе, что Россия не допустит украинский сценарий 2014 года», — заключил Лукьянов.