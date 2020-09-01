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Лавров назвал реформу Констиции вариантом решения ситуации в Белоруссии

Фото: AP
Фото: AP

Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа проложит путь для диалога с гражданским обществом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. Трансляция велась в YouTube-канале вуза.

«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — сказал Лавров.

Он отметил, что считал бы правильным, чтобы к работе присоединились представители гражданского общества «Думаю, что они сами все-таки проявят, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать никаких противоречий, они должны сами проявить интерес», — добавил министр.

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Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Материал дополняется

Теги: Сергей Лавров, МИД Росиии, конституционная реформа, Белоруссия
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