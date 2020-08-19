Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 18 авг, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 18 авг, 12:42
Bloomberg узнал о планах США расширить санкции против Венесуэлы Политика, 08:39 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 08:35 Захватившие власть в Мали мятежники закроют границы страны Политика, 08:31 Мария Колесникова — РБК: «Белорусы ощутили силу самим разобраться» Политика, 08:30 Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии Политика, 08:21 «Милан» и «Рома» подготовили предложения по покупке Миранчука Спорт, 08:13 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 Четыре истории предпринимателей о покорении времени РБК Стиль и Поклонная 9, 08:05 Эксперты нашли «дыры» в «едином окне» для жалоб на чиновников Технологии и медиа, 08:00 РБК Pro: какие формы контроля за сотрудниками опасны и недопустимы Pro, 07:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 августа Общество, 07:34 Кравчук назвал условие для завершения войны в Донбассе Политика, 07:33 Владельцы кальянных сочли нерациональной идею закрыть их до конца года Общество, 07:26 Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии Политика, 07:19
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Мария Колесникова — РБК: «Белорусы ощутили силу самим разобраться»

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова рассказала РБК о работе координационного совета по транзиту власти, объяснила, почему он не может быть антироссийским, и сообщила о контактах с представителями ЕС и России
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусская оппозиция по инициативе соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской создала координационный совет по трансферу власти. Его первое заседание запланировано на 19 августа. В совете будет 70 членов, которые изберут президиум из семи человек, решения будут приниматься простым большинством. Действовать они намерены строго в существующем в Белоруссии правовом поле, заявили участники совета на пресс-конференции 18 августа. Среди тех, кто вошел в совет — нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, бывший министр культуры Павел Латушко, экономист Сергей Чалый.

О задачах совета и отношении оппозиции к России РБК поговорил с одним из лидеров протеста, главой штаба Виктора Бабарико и членом координационного совета Марией Колесниковой.

— Александр Лукашенко заявил, что у координационного совета есть программа и что в ней есть пункты против использования русского языка и союза с Россией. У него есть основания так считать?

— Самая очевидная догадка, почему он так говорит — скорее всего его просто обманывают и дают недостоверную информацию.

Потому что, во-первых, он не называл координационный совет, то есть он даже не знает, как эта институция, которую мы собираемся организовать, называется. Во-вторых, он говорил о программе, а программы никакой быть не может, потому что мы не политический орган. Мы общественный [орган], как мы это сейчас объясняем. Мы пытаемся объединить представителей разных слоев населения и разных сообществ для того, чтобы вырабатывать впоследствии механизмы и инструменты для транзита власти. И естественно, никакой программы у нас быть не может.

Плюс самая первая встреча с участниками и с теми, кто готов войти в совет, состоится только завтра (19 августа). То есть единственная теория о том, откуда у него такая информация — это то, что его просто обманывают и дают недостоверную информацию. По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники, люди, которые его окружают.

Video

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

— Как вы оцениваете позицию Москвы по ситуации в Белоруссии? По вашему мнению, Россия на стороне Лукашенко?

— Я не вижу поддержки Лукашенко, если честно. Белорусов же раздражает в первую очередь Лукашенко, и это самая важная повестка для белорусов. Потому белорусы не соглашаются с результатами выборов, и требуют новых. Насилие, которое было применено к мирному населению в последние недели, носит очень брутальный, грубый характер, их это очень сильно задело. Они требуют освобождения всех заключенных. Это вещи, которые нас действительно сейчас волнуют. И, мне кажется, я нигде не слышала, не читала о реакции российской стороны.

— Координационному совету было бы легче, если бы Москва поддержала диалог власти с оппозицией?

— Если существует хотя бы небольшая вероятность того, что можно содействовать этому диалогу со стороны России или со стороны международного сообщества, конечно, это было бы очень хорошо. Но наша позиция состоит в том числе и в том, что мы видим, насколько силен сейчас белорусский народ, и как мы готовы бороться, чтобы нас услышали, выдвигать свои требования, готовы идти до конца. Сейчас, как никогда, белорусы впервые ощутили силу самим разобраться с собственными проблемами.

— За прошедшую неделю вам удалось связаться с Тихановской, она не собирается вернуться?

— У меня пока нет информации о том, что она собирается вернуться. Но, естественно, как только она почувствует себя в безопасности, наверное, она сразу же это и сделает.

— Разве до ухода Лукашенко она может почувствовать себя в безопасности?

— Этот вопрос надо задавать Светлане Тихановской.

Многотысячная акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

— Общались ли вы в эти дни с кем-то из представителей Европейского союза — с послами, чиновниками?

— Вы знаете, мы обменивались информацией с представителями европейского сообщества, точно так же, как и с представителями Российской Федерации. Мы посылали запросы, мы посылали наши документы, мы знакомили их с нашим видением ситуации, с нашим отношением к происходящему, к выборам, которые мы считаем нечестными и результаты которых мы не признаем.

— Европейцы что-то ответили?

— Мне кажется, что те заявления, которые сейчас делают представители Евросоюза, они, наверное, говорят об их позиции.

— А от представителей России есть какая-то реакция? Как это было? Вы отправили Москве через посольство свои идеи, концепцию смены власти в Белоруссии, они что-то ответили вам на это?

— Нет, подождите, мы им отправляли не свою концепцию смены власти в Белоруссии, а свое видение той ситуации, которая сейчас происходит, и наше к этому отношение. Мы знаем, что наше сообщение было доставлено, то есть мы получили ответ, что наш e-mail действительно дошел до адресата, но мы пока не получили никакой реакции.

— А кто был адресатом?

— Посол Российской Федерации в республике Беларусь (Дмитрий Мезенцев — РБК).

— Представители Лукашенко пытались как-то выйти с вами на контакт, или все происходит только в публичном поле вроде «я предлагал им пересчитать голоса, они не согласились», был ли какой-то личный контакт?

— Вы же знаете, что это тоже вранье, потому что никто нам ничего не предлагал — это во-первых. К тому же это физически сделать невозможно, потому что в нарушение закона были уничтожены часть бюллетеней, поэтому это очередное вранье и манипуляция. Мы к этому так и относимся. Мы сейчас наблюдаем раскол элит, и, конечно, большое количество людей сейчас с нами связываются открыто или не открыто. Очень многие люди, которые находятся в администрации или на гостелевидении, или силовики понимают, что сейчас очень сложная ситуация, и многие из них делают именно в этот момент свой важный выбор.

— А уровень этих людей примерно какой — министры или пониже?

— Я эту информацию не могу озвучивать.

— Учитывая заявления президента на прошлой, на этой неделе, почему вы считаете возможным убедить его в проведении новых выборов?

— Мы этого требуем. Белорусский народ этого требует. Президент, так же, как и 26 лет он отказывался, отказывается слушать свой народ, и это, конечно, возмутительно. Мы будем делать все возможное, чтобы нас услышали. Рабочие продолжают забастовки, их в этом в том числе поддерживает белорусское общество очень сильно. Трудовые коллективы выражают свое несогласие. Вы видите, что происходит в последние дни, все это носит лавинообразный характер. И на самом деле это абсолютно не управляемая, не координируемая история. Вот так сейчас белорусский народ выражает несогласие с действующим президентом.

Акции в поддержку белорусов в городах мира. Фоторепортаж
Фотогалерея 

— Вы не считаете, что граждане растеряют энтузиазм, и в какой-то момент вернутся к своим обычным делам, смирятся с тем, что президент уходить никуда не собирается?

— Дело в том, что граждане впервые за 26 лет почувствовали себя свободными и независимыми. Невозможно вернуть тех белорусов, которые были в Белоруссии еще полгода назад. Возможно, нам всем предстоит очень большая работа — и сообществу, и каждому по отдельности белорусу. Но эта работа должна быть проведена и, только благодаря такой консолидации, солидарности мы сможем начать новую сложную работу построения гражданского демократического общества в Беларуси.

— То есть, вы думаете, протесты будут продолжаться?

— Конечно.

Мария Колесникова — руководитель предвыборного штаба бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. После того как его арестовали и не допустили к участию в президентских выборах, штаб принял решение поддержать на выборах Светлану Тихановскую. Войти в объединенный штаб решила и команда бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, который представляла его жена Вероника. Так у кампании Тихановской стало три женских лица — Марии Колесниковой, Светланы Тихановской и Вероники Цепкало. 9 августа Цепкало уехала из Минска в Россию, 11 августа стало известно, что Тихановская находится в Литве. Колесникова — единственный представитель тройки, оставшийся в Белоруссии, активно участвует в протестах, вошла в координационных совет, цель которого — транзит власти.

С августа 2019 года является арт-директором культурного хаба «ОК16», организует культурные проекты.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Светлана Тихановская, Александр Лукашенко, Белоруссия
Материалы по теме
В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек
Политика
В координационном совете сочли слова Лукашенко угрозой применения силы
Политика
Тихановского после протестов вывезли в СИЗО за пределами Минска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter