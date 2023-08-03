Кремль отверг слова Борреля о планах сделать страны зависимыми от зерна

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Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия хочет сделать другие страны зависимыми из-за дешевого зерна, не соответствуют действительности, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва была и остается надежным поставщиком и выполняет все обязательства, сообщил Песков. «Она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщил накануне Reuters, Боррель направил письмо развивающимся странам и государствам G20, в котором призвал их «выступить ясным и единым голосом», чтобы подтолкнуть Москву к возвращению к зерновой сделке. По утверждению главы европейской дипломатии, Россия предлагает нуждающимся странам зерно по заниженным ценам, «делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала».

Боррель заявил, что российская сторона использует продовольствие как оружие, чтобы создать «новые зависимости путем обострения экономической уязвимости и ситуации глобальной продовольственной безопасности».

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