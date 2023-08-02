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Кремль назвал реальным возвращение к зерновой сделке

Песков: возвращение России к зерновой сделке реально при выполнении ее условий
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Военная операция на Украине
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия незамедлительно вернется к зерновой сделке по вывозу агропродукции из украинских портов при выполнении условий Москвы, это можно сделать в быстрые сроки, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Это реально. Для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений, по отключению от SWIFT «Россельхозбанка» и так далее», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, Москва слишком долго «выполняла это все в одностороннем порядке», и слишком долго обязательства по отношению к России не выполнялись, поэтому Россия не стала продлевать свое участие в сделке.

Песков коснулся и тематики будущей встречи президентов России и Турции. Он рассказал, что они давно намеревались встретиться, но решили не делать этого перед выборами в Турции (прошли в мае 2023-го), «дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела». Темами беседы президентов станут отношения Москвы и Анкары, ситуация на Украине, зерновая сделка, а также обмен мнений по мировым делам.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Зерновая сделка экспорт зерна
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