Путин подтвердил желание бесплатно поставить в Африку тысячи тонн зерна

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Россия готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран десятки тысяч тонн зерна, заявил президент Владимир Путин.

«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна», — сказал он, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка» в Петербурге.

«Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — добавил президент.

Москва неоднократно заявляла о готовности бесплатно поставить бедным странам продовольствие и удобрения.

В сентябре 2022 года Путин заявил, что Россия может передать развивающимся странам удобрения, которые находятся в портах Европейского союза.



«В морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений, мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — сказал тогда Путин. Он добавил, что передал эту информацию генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.



Президент отметил, что Россия приветствует снятие санкций с российских удобрений. Однако отказ от ограничений коснулся только государств — членов Евросоюза, то есть только они могут приобретать российские удобрения, сказал Путин. «А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?» — спросил глава государства.

