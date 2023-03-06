К каким результатам привела зерновая сделка. Что важно знать

Почти год мировые цены на продовольствие падают после пика в марте 2022 года, на фоне начала спецоперации на Украине. ООН призывает для сдерживания цен продлить сделку по вывозу зерна с Украины, но Россия недовольна ее реализацией

Фото: Depo Photos / Global Look Press

18 марта истекает срок действия так называемой зерновой сделки, заключенной в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН для предотвращения риска глобального продовольственного кризиса. Суть договоренностей — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Продлить договор страны — участницы сделки уже призвал генсек ООН Антониу Гутерриш, за это выступили Украина, Турция и США. Но российские власти считают, что заключенные ранее соглашения не работают, так как выполняется только одна часть пакета — вывоз украинского зерна. Но и этот процесс далек от заявленных гуманитарных целей — львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

О результатах, достигнутых за время действия зерновой сделки, о покупателях украинского зерна и о том, как инициатива повлияла на цены на продовольствие — в материале РБК.

Контекст зерновой сделки Конфликт между Россией и Украиной привел к обострению вопроса глобальной продовольственной безопасности. Обе страны входят в число крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции: в марте 2022 года Минсельхоз США оценивал, что на долю России и Украины приходится, соответственно, 16 и 10% общемировой торговли главной продовольственной сельхозкультурой — пшеницей (для сравнения: у всех стран ЕС эта доля составляла 18%). После начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции России на Украине экспорт украинского зерна остановился, поскольку порты Одесской области, через которые зерно переправлялось по Черному морю в страны-покупатели, оказались заминированы. Российские экспортеры зерна и удобрений тоже столкнулись с барьерами, связанными прежде всего с ограничением доступности судов из-за отказа международных логистических компаний работать с Россией. В июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на территории страны заблокировано 20–25 млн т предназначенной для экспорта сельхозпродукции: пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. На фоне конфликта на Украине и невозможности морских поставок мировые цены на продовольствие и удобрения резко выросли. О риске возникновения мирового продовольственного кризиса неоднократно предупреждали ООН и мировые лидеры, в частности президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден. Владимир Путин объяснял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, потому что Киеву «никто не мешает» разминировать порты для прохода судов или вывозить зерно другими путями. В мае генсек ООН заявил, что мировой продовольственный кризис не предотвратить без удобрений и продуктов из России, Белоруссии и с Украины. Роль посредника в урегулировании зернового вопроса взяли на себя ООН и Турция: в конце июля Россия и Украина по отдельности подписали с ними соглашение о международной зерновой сделке. Зерновая сделка включала две части: Черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок (эта часть сделки была закреплена в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между Россией и ООН). Представители ООН и Турции обязались контролировать, что на судах с сельхозпродукцией не будут перевозиться боеприпасы или вооружение. Соглашение подразумевало, что сделка автоматически продлевается при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Первоначально сделка была заключена на 120 дней, до 18 ноября, но после этой даты ее продлили на аналогичный срок — до 18 марта.

Кто выступает за сохранение зерновой сделки

Украина уже направила Турции и ООН обращение с просьбой инициировать переговоры о продлении зерновой сделки, сообщало 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на украинских чиновников. Накануне замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявлял о желании страны продлить действие зерновой сделки как минимум на год (вместо очередных 120 дней) и добавить в нее дополнительный порт — Николаев.

На продление соглашений рассчитывает и ООН. Организация ведет переговоры со всеми сторонами зерновой сделки, которые высказывают «свои озабоченности и инициативы», сообщила 1 марта представитель координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе. Также ООН работает над вопросом доступа на мировой рынок российских удобрений, застрявших в европейских портах, в частности в Латвии, отмечал ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Сам генсек организации Антониу Гутерриш высказывался за продление зерновой сделки и призывал к этому участников соглашения.

За последний месяц с заявлениями в поддержку продления Черноморской зерновой инициативы выступали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД G7, представители Саудовской Аравии и Турции. На прошедшей в среду, 2 марта, встрече министров иностранных дел G20 страны-участницы призвали к «полной, своевременной, улучшенной и постоянной реализации» зерновой сделки и Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН, чтобы снизить угрозы глобальной продовольственной безопасности и обеспечить беспрепятственный поток большего количества продовольствия и удобрений в нуждающиеся развивающиеся страны.

В начале марта Госпед США призвал добиваться от России сохранения и расширения зерновой сделки, поскольку она приводит к снижению цен на продовольствие для всех. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын еще в октябре заявлял, что Анкара также получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки, и призвал США обнародовать их. РБК направил запрос в турецкий МИД и Министерство национальной обороны Турции.

Что говорят в России

Российские власти не раз отмечали, что вторая часть зерновой сделки, которая касается экспорта из России, не выполняется. В конце сентября президент Владимир Путин назвал ситуацию вокруг зерновой сделки «сплошным надувательством», так как большая часть сельхозпродукции с Украины вывозится в развитые западные страны.

В начале марта МИД опубликовал заявление, в котором обвинил западные страны в саботаже договоренностей «гуманитарного пакета» ООН. В министерстве напомнили, что план генсека ООН предполагал нормализацию поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины в рамках единого пакета — вместе это призвано было снизить угрозы голода и оказать помощь нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Но подписанный в Стамбуле пакет договоренностей не работает, потому что реализуется только часть по вывозу украинского зерна, тогда как сельскохозяйственному экспорту из России создаются «откровенные препятствия», указывают в МИДе. В министерстве подчеркнули, что в текущий момент зерновая сделка больше похожа на обслуживание коммерческого зернового экспорта Украины, поскольку большая часть продукции идет не в беднейшие страны. Из более чем 23 млн т зерна (преимущественно кормовой кукурузы и фуражного зерна) основная часть, 47%, была вывезена в страны с высоким уровнем доходов, прежде всего в ЕС, а 34% — в страны с доходами выше среднего. Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%, отметили в МИДе.

При этом власти Украины «по политическим причинам» не позволяют возобновить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, несмотря на то что положения об этом прописаны в обоих Стамбульских соглашениях. Российские удобрения в портах Прибалтики и Нидерландов, которые были безвозмездно переданы беднейшим странам, так и остаются заблокированы: из 262 тыс. т отправлена была только одна партия 20 тыс. т в южноафриканское государство Малави, и та еще не дошла до получателя. «Прогресс в реализации Меморандума Россия — ООН по нормализации нашего сельхозэкспорта стремится к нулю», — оценили результаты сделки в МИДе.

После публикации заявления официальный представитель МИДа Мария Захарова уточнила, что Россия готова и далее выполнять свою часть договоренностей в рамках зерновой сделки, если другие ее участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.

РБК обратился за комментариями в офис генсека ООН Антониу Гутерриша, в российский МИД, а также в Минобороны России.

Результаты зерновой сделки

Сколько зерна вывезли и куда

По данным ООН, к началу марта 2023 года из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный отправилось около 780 судов, которые вывезли около 23 млн т зерна. Половину зерновых грузов составляла кукуруза (49%), а 27% — пшеница. Из них 60% объемов, согласно статистике ООН, получили пять стран: Китай (4,8 млн т), Испания (3,9 млн т), Турция (2,6 млн т), Италия (1,7 млн т) и Нидерланды (1,4 млн т). В разрезе регионов картина поставок выглядит следующим образом: 52,6% зерна поступило в Европу и Центральную Азию, 24,8% — в Азиатско-Тихоокеанский регион, 14,3% — на Ближний Восток и в Северную Америку, а 2,6% — в государства, расположенные к югу от Сахары.

Если говорить отдельно о пшенице, в мае 2022 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) называла страны, которые в наибольшей степени зависят от поставок этой сельхозкультуры с Украины. Самая большая зависимость была у Ливана, Джубути и Сомали, которые закупали 50–60% всей импортируемой пшеницы именно у Украины. В числе стран со значительной долей украинской пшеницы в импорте были Эритрея, Мавритания, Ливия, Пакистан (около 40–45% поставок), а также Тунис и Египет (30–35%).

В январе 2023 года Совет Европы публиковал данные, согласно которым основным получателем украинской пшеницы были развивающиеся страны (на их долю пришлось 65% поставок). Среди покинувших на тот момент украинские порты более чем 600 судов с зерном в Эфиопию, Йемен, Джибути, Сомали и Афганистан отправилось 13 судов с грузом более 380 тыс. т пшеницы. Исходя из мартовских данных ООН, в Ливан попало около 0,3% от 23 млн т вывезенных Черным морем объемов зерна, в Сомали — около 0,2%, в Джибути — около 0,03%.

В ЕС украинское зерно начало экспортироваться еще до заключения стамбульских договоренностей так называемыми маршрутами солидарности (по суше и речными путями) в близлежащие страны, в частности в Польшу и Румынию. Приток украинского зерна обеспечил ЕС рекордный как минимум за последние 20 лет импорт: по данным Еврокомиссии, за семь месяцев с начала текущего сельскохозяйственного года (начался с 1 июля 2022-го и продлится до 30 июня 2023-го) импорт зерна более чем на 73% превысил объемы, завезенные за аналогичный период предыдущего сельхозгода (26,4 против 15,2 млн т). Наибольший объем ввоза пришелся на долю фуражного зерна (оно используется в качестве корма для животных). В этом году в ЕС резко снизилось производство кукурузы, и поэтому в регионе востребованы поставки фуражной пшеницы наряду с другими зерновыми, отмечали в Минсельхозе США. В частности, поставки шли в Испанию, которая является нетто-импортером кормов для животных.

Экспорт зерна из ЕС с начала сельхозгода и по конец февраля 2023 года оказался, напротив, на 11,9% ниже уровня, который был на аналогичную дату в прошлом сезоне: 28,6 млн т против 32 млн т годом ранее. Ключевыми покупателями пшеницы у ЕС были Марокко (доля 15%, объем поставок по сравнению с прошлым годом вырос в три раза — до 3 млн т), Алжир (доля 13,6%, 2,8 млн т), Нигерия (доля 8,4%, 1,7 млн т), Египет (доля 8%, 1,6 млн т) и Китай (доля 4,9%, 1 млн т).

Как сделка повлияла на цены на продовольствие

Зерно, которое вывозится с Украины в рамках договоренностей, не может снять риски глобального продовольственного кризиса, поскольку речь идет о небольших объемах в масштабах мирового рынка, указывал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Мировое производство пшеницы в текущем сезоне 2022/23, согласно февральскому прогнозу Минсельхоза США, составит 783,8 млн т — из них производство на Украине 21 млн т, в России — 92 млн т.

Но Черноморская зерновая инициатива и «маршруты солидарности» в значительной мере способствовали значительному снижению цен на зерновые, говорится в материалах Совета Европы. Исходя из данных Всемирного банка, которые приводит совет, после начала специальной военной операции России на Украине цены на пшеницу, которые и так заметно росли в течение 2021 года, резко пошли вверх: в марте 2022 года пшеница за месяц подорожала на 24,5% относительно предыдущего месяца и на 71,8% год к году, до $486,3 за тонну. Кукуруза стоила в марте $335,5 за тонну — на 14,6% больше, чем в феврале, и на 36,8% больше, чем в марте 2021-го ($292,6 и $245,2 за тонну соответственно). Пик цен на пшеницу пришелся на май 2022-го: в том месяце цена за 1 т достигла $522,3.

После того как в мае ЕС объявил о запуске «маршрутов солидарности», цены на пшеницу пошли вниз и к июлю дошли до отметки $382,5 за тонну — уровня, который был до начала спецоперации. Цены на кукурузу упали до этого уровня к августу, после того как заработала Черноморская зерновая инициатива. В октябре 2022 года, когда Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке после атак на корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя, вновь произошел скачок цен на зерновые — цены на пшеницу и кукурузу поднялись до $437,5 и $343,6 за тонну соответственно, но после стабилизации ситуации к декабрю 2022 года цены вновь опустились до уровней, близких к февральским.

Положительное влияние зерновой сделки на мировые цены на продовольствие отмечала и ООН: в сентябре 2022 года организация сообщала, что сделка «возвращает необходимое зерно на глобальные рынки и способствует снижению цен на основные продукты питания во всем мире». В марте 2022 года индекс цен на продовольствие ФАО (отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на основные виды продовольствия) вырос на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 159,3 пункта — рекордного значения с момента его создания в 1990 году. С того момента индекс цен на продовольствие снижается одиннадцатый месяц подряд. В феврале 2023 года значение индекса составило 129,8 пункта, что на 18,7% ниже по сравнению с пиковым значением в марте 2022 года. Тем не менее ФАО отмечает усугубление проблем с продовольственной безопасностью во множестве стран: часть жителей шести государств (Буркина-Фасо, Гаити, Мали, Нигерия, Сомали и Южный Судан) уже столкнулись или в ближайшее время столкнутся с тяжелым отсутствием продовольственной безопасности — масштабный голод может грозить миллионам людей.

Резкий рост импорта сельхозпродукции с Украины создал проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил в конце января Совет Европы. В частности, Польша была обеспокоена резким увеличением импорта украинской кукурузы (в ноябре 2021 года равнялся 6 тыс. т, а за аналогичный период 2022 года — 1,6 млн т), а Болгария — увеличившимся в 22 раза импортом украинского подсолнечника (с 36,1 тыс. до 804 тыс. т за январь—декабрь 2022 года), который затрудняет продажу подсолнечника местного производства и способствует снижению цен на внутреннем рынке. Страны потребовали срочно отреагировать на ситуацию, так как европейские фермеры и так пострадали от боевых действий на Украине, в частности от роста цен на удобрения, топливо, энергию, и выплатить пострадавшим фермерам компенсации, а также «герметизировать» маршруты поставок с Украины, чтобы продукция не вредила местным фермерам, а направлялась транзитом на нуждающиеся в ней рынки.