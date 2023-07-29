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Путин пояснил, когда начнутся бесплатные поставки зерна в Африку

Путин: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся через три-четыре месяца

Анонсированные ранее бесплатные поставки российского зерна в страны Африки начнутся через три-четыре месяца. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка» заявил президент Владимир Путин.

«25-50 тысяч тонн мы начнем поставлять в течение ближайших трех-четырех месяцев», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что после выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно выросли. Поэтому Россия сможет получить больший доход от продажи зерна, частью доходов Москва готова поделиться с беднейшими странами.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Ее неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако Россия объявила о приостановке сделки. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена. Российская сторона не исключила возвращения в сделку при выполнении этих условий.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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