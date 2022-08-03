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В Литве допустили проблемы с транзитом в Калининград из-за банков

Фото: Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters

Расчеты за транзит товаров на территорию Калининградской области через Литву зависят только от банков, государство не может обязать их принимать платежи, заявил министр транспорта и связи Литвы Мариус Скуодис, передает Delfi.

Соответствующий комментарий министр сделал на фоне решения литовского банка Siauliu Bankas прекратить с 15 августа прием платежей в рублях, а с 1 сентября — расчеты с российской и белорусской сторонами в любой валюте.

«Государство никоим образом не может обязывать банки, это будет зависеть от их собственных решений», — заявил Скуодис.

Министр отметил, что «любой банк, который обрабатывает такие платежи, должен быть уверен, что государственные учреждения следят за выполнением санкций», то есть банки тем самым не хотят нарушать ограничения, введенные в отношении России, и желают следовать собственной ценностной политике.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

По мнению министра, прекращение платежей может серьезно повлиять на транзит в Калининград.

«Я не могу себе представить, чтобы компании в моем (транспортном. — РБК) секторе могли предоставлять услуги, если они не оплачиваются. То, как они оплачиваются, является ответственностью клиентов», — сказал Скуодис. Он добавил, что в данной ситуации финансовые учреждения должны иметь достаточно гарантий, чтобы без рисков проводить подобные платежи.

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