В Калининград прибыл первый поезд с цементом после снятия ограничений
Из России в Калининград прибыли первые 60 вагонов с цементом транзитом через Литву, сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
«60 вагонов прибыли в Калининград, первый поезд с цементом», — рассказал он.
Литовские железные дороги возобновили транзит грузов в Калининградскую область из других российских регионов 22 июля. В том числе разрешен транзит продукции, попавшей под санкции ЕС, включая цемент, древесину и алкоголь. За перевозками будут внимательно следить, чтобы не допустить обхода санкций таким путем.
Больше месяца транзит санкционных товаров через Литву в Калининградскую область был запрещен: с 18 июня Вильнюс прекратил такие перевозки, объяснив это исполнением санкций Евросоюза. Москва назвала эти действия незаконными и потребовала снять запрет.
13 июля Еврокомиссия (ЕК) разрешила транзит через Литву в Калининградскую область санкционных товаров по железной дороге с правом ЕС осуществлять «эффективный контроль». Транзит на зарегистрированных в России автомобилях остается под запретом. Транзит попавших под санкции товаров и технологий военного или двойного назначения ЕК запретила вне зависимости от способа транспортировки.
Российский Минстрой предупредил, что в Калининградской области может возникнуть дефицит стройматериалов, если транзит через Литву не возобновится, а сама продукция подорожает на 10–20% из-за роста стоимости логистики. В ведомстве подчеркнули, что 80% металла и металлоконструкций доставлялось в регион именно железнодорожным путем. Также Минстрой сообщил об изучении возможности транспортировки грузов в Калининград водным путем.
Импорт из России цемента, угля, древесины и других товаров Евросоюз запретил в апреле, до этого были запрещены поставки изделий из железа и стали. При этом запрет на поставки цемента вступил в силу 10 июля, а эмбарго на уголь начнет действовать 10 августа, писал Delfi.