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Кремль понадеялся на решение по транзиту в Калининград с помощью диалога

Литовский банк, обслуживающий транзит в Калининград, решил прекратить работу с Россией. Песков надеется, что возможную проблему с транзитом можно решить с помощью диалога, если Москва не наткнется на «глухую стену непонимания»
Фото: AP
Фото: AP

Проблемы, которые могут возникнуть при транзите в Калининград через Литву из остальной части России, наверняка можно будет решить, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

«Наверняка механизмы решения есть. Это как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Если же российская сторона наткнется на «глухую стену непонимания», тогда проблема потребует «иных мер», добавил Песков.

Накануне литовский Шауляй-банк (Šiaulių bankas), через который проводились операции с транзитом товаров в Калининградскую область, сообщил, что с 15 августа откажется проводить платежные операции в рублях независимо от страны получателя, а с 1 сентября не будет проводить банковские операции с Россией и Белоруссией. Это решение может нанести удар по калининградскому транзиту, «только с другого направления», заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. Российское посольство направило ноту в МИД республики.

Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также считает, что отказ банка принимать платежи будет означать невозможность оплаты проезда, в связи с чем Литва с 1 сентября может перекрыть транзитный коридор.

В середине июня Литва прекратила транзит в Калининград и из Калининграда товаров, попавших под европейские санкции. В Вильнюсе подчеркнули, что решение было принято после консультаций с Еврокомиссией. Посол ЕС в России Маркус Эдерер отмечал, что транзит неподсанкционных грузов «работает нормально».

Российская сторона назвала действия Литвы незаконными и пообещала принять в ответ «жесткие меры». После переговоров Москвы, Вильнюса и Еврокомиссии власти ЕС выпустили разъяснения, которые допускают железнодорожный транзит санкционных товаров с рядом условий. В конце июля Алиханов сообщил, что в регион прибыли первые 60 вагонов с цементом, проследовавшие через Литву. После этого в Кремле заявили, что кризисная ситуация «разблокирована», назвав это «позитивным фактом».

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