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Украина «разбазарила» свою независимость, украинская государственность уничтожена Киевом и Западом, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге, трансляция которого шла на YouTube.

«Нет сомнений, насколько «свободной и независимой» является современная Украина. К сожалению, она не просто растеряла свой суверенитет. Я даже не могу сказать, что киевские правители его продали или заложили. <...> Они его разбазарили», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, Украина много лет находится «под внешним управлением Запада», который использует ее в своих «геополитических интересах» при борьбе с Россией.

Украинский президент Владимир Зеленский в обращении (опубликовано на его сайте) по случаю Дня государственности Украины, который отмечается в стране 28 июля, в день Крещения Руси, заявил, что Украина защищает «собственную государственность» с оружием в руках.

«Каждый день мы бьемся, чтобы каждый на планете наконец-то понял: мы не колония, не анклав, не протекторат. Не губерния, эялет или коронный край, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика. Не автономия, не провинция, а свободное, самостоятельное, суверенное, неделимое и независимое государство», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин отмечал, что существует только два статуса государства — оно либо независимо, либо колониально. По мнению Путина, колонии «не в состоянии принимать суверенные решения», они не имеют «исторических перспектив» и «шансов выжить в геополитической борьбе». Глава государства перечислил четыре составляющие суверенитета — военно-политическую, экономическую, технологическую и общественную — и подчеркнул, что только суверенное государство может претендовать на лидерство.