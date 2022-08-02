Захарова заявила о «разбазаривании» Киевом суверенитета Украины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 16:00
Самолет Нэнси Пелоси летит в сторону Тайваня. Главное Политика, 17:40
Умер бывший председатель Госкомитета СССР по печати Николай Ефимов Общество, 17:38
В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35 Политика, 17:37
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 17:35
Брокер «Открытие Инвестиции» ввел комиссию 2% при покупке долларов Инвестиции, 17:31
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 17:25
Стали известны цены в московских магазинах H&M Life, 17:25
Китай закрыл небо у Тайваня на фоне предполагаемого визита Пелоси Политика, 17:16
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Цена золота подскочила до максимума с 5 июля Инвестиции, 17:14
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 17:12
Прилет самолета Пелоси на Тайвань. Прямая трансляция Политика, 17:09
Приветственная надпись и ❤️ для Пелоси на небоскребе на Тайване. Видео Политика, 17:05
Открыта регистрация IV Федерального форума «Производительность 360» Пресс-релиз, 17:03
Захарова заявила о «разбазаривании» Киевом суверенитета Украины Политика, 16:59
Политика ,  
0 

Захарова заявила о «разбазаривании» Киевом суверенитета Украины

Фото: Joern Pollex / Getty Images
Фото: Joern Pollex / Getty Images

Украина «разбазарила» свою независимость, украинская государственность уничтожена Киевом и Западом, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге, трансляция которого шла на YouTube.

«Нет сомнений, насколько «свободной и независимой» является современная Украина. К сожалению, она не просто растеряла свой суверенитет. Я даже не могу сказать, что киевские правители его продали или заложили. <...> Они его разбазарили», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, Украина много лет находится «под внешним управлением Запада», который использует ее в своих «геополитических интересах» при борьбе с Россией.

Путин назвал отличия между суверенным государством и колонией
Политика

Украинский президент Владимир Зеленский в обращении (опубликовано на его сайте) по случаю Дня государственности Украины, который отмечается в стране 28 июля, в день Крещения Руси, заявил, что Украина защищает «собственную государственность» с оружием в руках.

«Каждый день мы бьемся, чтобы каждый на планете наконец-то понял: мы не колония, не анклав, не протекторат. Не губерния, эялет или коронный край, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика. Не автономия, не провинция, а свободное, самостоятельное, суверенное, неделимое и независимое государство», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин отмечал, что существует только два статуса государства — оно либо независимо, либо колониально. По мнению Путина, колонии «не в состоянии принимать суверенные решения», они не имеют «исторических перспектив» и «шансов выжить в геополитической борьбе». Глава государства перечислил четыре составляющие суверенитета — военно-политическую, экономическую, технологическую и общественную — и подчеркнул, что только суверенное государство может претендовать на лидерство.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Чтобы расти, надо быть компетентным». Антикризисный кейс Завода СТИ
Кейсы
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Связи решают не все: как топ-менеджеру найти работу без нетворкинга
Статьи
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке
Инструкции
Pro
Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России
Кейсы
Теги
Мария Захарова МИД Украина суверенитет
Материалы по теме
В Совбезе заявили, что Россия неугодна Западу из-за своей суверенности
Политика
Путин ответил на вопрос, что важнее — суверенитет или упаковка
Политика
В СВР заявили, что Зеленский «сдает Польше суверенитет Украины»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter