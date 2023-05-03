Рогов сообщил о начале наступления ВСУ на ореховском направлении

О подготовке Украины к контрнаступлению уже несколько месяцев сообщили представители Киева и Вашингтона. По словам Рогова, украинские войска атакуют южнее Орехова

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Вечером 3 мая после массированной артподготовки бронегруппа ВСУ пошла в наступление на ореховском направлении, сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.

«ВСУ снова пошли в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка. По нацистам бьют наши танки и артиллерия. В данный момент бой в самом разгаре», — заявил Рогов.

По его словам, у ВСУ есть потери в живой силе и технике — подбиты как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер.

Орехов — город в Пологовском районе Запорожской области, расположен на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра, находится под контролем Украины.

После начала российской операции на Украине в состав России по итогам референдумов были включены ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. Тем не менее под контролем Украины остаются территории в Запорожской области, включая столицу — город Запорожье. Киев называет действия России оккупацией, Москва заявляла о готовности защищать свои территории любыми способами.

О подготовке Украины к контрнаступлению уже несколько месяцев сообщили представители Вашингтона и Киева. 28 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ почти завершили подготовку к наступлению, а 1 мая — что вышли на финишную прямую. Президент Владимир Зеленский ранее 3 мая также сообщил, что контрнаступление начнется скоро.

Пригожин после слов Зеленского заявил, что украинское наступление уже началось. «Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — сказал Пригожин

France24 со ссылкой на экспертов ранее сообщала, что украинская армия может начать наступать, не только форсируя Днепр, но и ударив в Запорожской области, нацелившись на перерезание путей снабжения российских войск в Херсонской области.

В Кремле говорили, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.