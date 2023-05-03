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Пригожин заявил, что украинское наступление уже началось

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: наступление украинской армии уже началось
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»)

Наступление ВСУ уже началось, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — сказал Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.

Он также отметил, что Украина активизировалась за пределами ее «исторических границ». «Мы видим ситуацию в различных наших областях. Поезда, беспилотники и так далее», — отметил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» сказал, что наступление может перейти в активную фазу в ближайшие дни.

28 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ почти завершили подготовку к наступлению, а 1 мая — что вышли на финишную прямую. Президент Владимир Зеленский сказал на следующий день, что армия не будет дожидаться поставок истребителей F-16 от западных стран и начнет операцию без них. Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 мая говорил, что украинская армия планирует начать контрнаступление в следующие недели.

В Кремле говорили, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.

Теги
Персоны
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Украина наступление
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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