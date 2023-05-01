Резников заявил о финишной прямой в подготовке контрнаступления Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 23:30
Мизулина подтвердила блокировки счетов блогеров из-за неуплаты налогов Технологии и медиа, 23:20
В США сообщили о гибели бывшего морпеха под Артемовском Политика, 23:05
Зеленский предложил продлить военное положение до конца лета Политика, 22:40
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 22:29
Резников заявил о финишной прямой в подготовке контрнаступления Украины Политика, 22:20
«Ашан» опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент Общество, 22:03
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В Белом доме заявили о передаче Украине почти всей запрошенной помощи Политика, 21:54
Глава МВФ заявила о постепенном отказе мира от доллара Экономика, 21:34
«Спартак» победил сталинградское «Динамо» в ретро-матче Спорт, 21:34
ФАС объяснила повышение тарифов на передачу электроэнергии Общество, 21:29
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Кокорин забил победный гол «Ариса» на 85-й минуте Спорт, 21:05
СК показал сгоревший автомобиль пропавших на кубанской трассе аниматоров Общество, 21:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Резников заявил о финишной прямой в подготовке контрнаступления Украины

Министр обороны Украины Резников: подготовка контрнаступления вышла на финишную прямую
Украина в подготовке контрнаступления находится на «финишной прямой», когда оно начнется, зависит от решения генштаба и командования, заявил министр обороны страны Резников. Россия не раз отмечала, что готова к наступлению ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Украина находится «на финишной прямой» перед контрнаступлением, заявил министр обороны страны Алексей Резников, передает «24 канал».

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», — сказал он.

По словам Резникова, ключевыми факторами в контрнаступлении являются наличие вооружения, подготовленных военных и постоянное восстановление запасов расходуемого оружия, топлива, амуниции и т. д.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны страны «тщательно отслеживает» заявления о подготовке Украиной контрнаступления и учитывает эти данные при планировании продолжения спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля заявил, что ВСУ планируют во время наступления вернуть Крым под свой контроль. Он предупредил, что конфликт с Россией может затянуться на годы и десятилетия, но исключил, что Киев уступит часть своих территорий. Он указывал, что Украина хочет восстановления своих границ 1991 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что республика готова к украинскому наступлению, на полуострове достаточно сил и выстроена глубокоэшелонированная оборона. Аксенов говорил, что «недооценивать противника нельзя», но наступление не станет «катастрофой».

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Как производитель пива потерял $6 млрд после маркетингового скандала
Какие ваши действия и слова раздражают коллег в общем чате
8 ошибок в питании, которые совершают все после 50 лет

Власти других регионов России также говорили о готовности к контрнаступлению Украины. Например, врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что такое развитие событий будет «рано или поздно», но чтобы у Киева «ничего не получилось», российской стороной «принимаются исчерпывающие меры», сообщало агентство «РИА Новости».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Алексей Резников контрнаступление Украина
Материалы по теме
ISW допустил наступление России при провале контратаки ВСУ
Политика
В Киеве назвали удар по Севастополю частью подготовки к наступлению
Политика
Рогов назвал причины сдвига сроков контрнаступления ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter