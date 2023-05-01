Резников заявил о финишной прямой в подготовке контрнаступления Украины

Украина в подготовке контрнаступления находится на «финишной прямой», когда оно начнется, зависит от решения генштаба и командования, заявил министр обороны страны Резников. Россия не раз отмечала, что готова к наступлению ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Украина находится «на финишной прямой» перед контрнаступлением, заявил министр обороны страны Алексей Резников, передает «24 канал».

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», — сказал он.

По словам Резникова, ключевыми факторами в контрнаступлении являются наличие вооружения, подготовленных военных и постоянное восстановление запасов расходуемого оружия, топлива, амуниции и т. д.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны страны «тщательно отслеживает» заявления о подготовке Украиной контрнаступления и учитывает эти данные при планировании продолжения спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля заявил, что ВСУ планируют во время наступления вернуть Крым под свой контроль. Он предупредил, что конфликт с Россией может затянуться на годы и десятилетия, но исключил, что Киев уступит часть своих территорий. Он указывал, что Украина хочет восстановления своих границ 1991 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что республика готова к украинскому наступлению, на полуострове достаточно сил и выстроена глубокоэшелонированная оборона. Аксенов говорил, что «недооценивать противника нельзя», но наступление не станет «катастрофой».

Власти других регионов России также говорили о готовности к контрнаступлению Украины. Например, врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что такое развитие событий будет «рано или поздно», но чтобы у Киева «ничего не получилось», российской стороной «принимаются исчерпывающие меры», сообщало агентство «РИА Новости».