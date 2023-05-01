Резников заявил о финишной прямой в подготовке контрнаступления Украины
Украина находится «на финишной прямой» перед контрнаступлением, заявил министр обороны страны Алексей Резников, передает «24 канал».
«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», — сказал он.
По словам Резникова, ключевыми факторами в контрнаступлении являются наличие вооружения, подготовленных военных и постоянное восстановление запасов расходуемого оружия, топлива, амуниции и т. д.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны страны «тщательно отслеживает» заявления о подготовке Украиной контрнаступления и учитывает эти данные при планировании продолжения спецоперации.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля заявил, что ВСУ планируют во время наступления вернуть Крым под свой контроль. Он предупредил, что конфликт с Россией может затянуться на годы и десятилетия, но исключил, что Киев уступит часть своих территорий. Он указывал, что Украина хочет восстановления своих границ 1991 года.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что республика готова к украинскому наступлению, на полуострове достаточно сил и выстроена глубокоэшелонированная оборона. Аксенов говорил, что «недооценивать противника нельзя», но наступление не станет «катастрофой».
Власти других регионов России также говорили о готовности к контрнаступлению Украины. Например, врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что такое развитие событий будет «рано или поздно», но чтобы у Киева «ничего не получилось», российской стороной «принимаются исчерпывающие меры», сообщало агентство «РИА Новости».