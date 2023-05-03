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Утечка данных разведки США ,  
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Зеленский узнал об утечке данных Пентагона «как и все — из новостей»

Зеленский сообщил, что Белый дом не обсуждал с ним утечку данных Пентагона
Президент Украины отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в утекших материалах. На вопрос о том, сказалось ли произошедшее на отношениях с США, он ответил: «Я не могу рисковать нашим государством»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью The Washington Post, что Белый дом США не обсуждал с ним массовую утечку секретных данных американской разведки, он узнал об этом «как и все — из новостей».

«Я не получал заранее информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона. У нас не было такой информации. Лично у меня ее не было», — сказал Зеленский. Украинский президент считает, что утечка вредит репутации Вашингтона.

На вопрос о том, не сказалось ли произошедшее на доверии между двумя странами, Зеленский ответил: «Я не могу рисковать нашим государством». Он пояснил, что демонстрация личных чувств не стоит того, чтобы терять военную поддержку США.

Зеленский отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в утекших материалах, заявив, что это означало бы признание их подлинности. «Если я вам отвечу, значит, что там реальные документы. Пожалуйста, перестаньте играть со мной в игры. Я президент воюющей страны», — сказал он.

В документах, содержание которых ранее приводили The New York Times, The Washington Post и другие СМИ, содержались данные об уязвимости системы ПВО Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ, потерях украинских военных, оценка США длительности военного конфликта между Киевом и Москвой и другая информация.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал утечку «виртуальным псевдосливом». Несмотря на это, CNN сообщил, что власти Украины решили поменять некоторые военные планы. В офисе Зеленского исключили, что произошедшее подорвет отношения Киева с западными государствами.

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Подозреваемый в утечке данных — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра. Молодого человека задержали 13 апреля, ему предъявили обвинения по двум статьям закона о шпионаже — о получении и передаче информации о национальной обороне и получении секретных документов.

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Владимир Зеленский утечка документов Белый дом Пентагон Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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