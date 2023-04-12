CNN узнал, что в США усомнились в быстром завершении конфликта на Украине

Данные Минобороны США, которые попали в социальные сети, показывают, что у Украины есть проблемы с системами ПВО, которые помешают Киеву добиться целей на поле боя

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Американские военные считают, что конфликт на Украине может затянуться на многие месяцы, сообщает CNN, исходя из секретных документов, которые в последние дни оказались в открытом доступе. В Пентагоне полагают, что нехватка ПВО может лишь усугубиться в ближайшее время, а потому Россия получит преимущество в воздухе и помешает Украине начать серьезное контрнаступление. Все это приведет к дальнейшему затягиванию конфликта.

Тем не менее отставной генерал Марк Хертлинг заявил, что в случае подготовки Украиной контрнаступления появление таких сведений вряд ли скажется на планах Киева. «Я не увидел в этих документах ничего такого, что могло бы заставить меня как командира изменить свои намерения. Да, там есть данные о местоположении подразделений и складов с боеприпасами, но я предполагаю, что русские об этом и так знали», — сказал он.

Собеседники CNN сообщили, что речь может идти о документах, которые были подготовлены для руководства Минобороны США, в том числе и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

Как сообщает CBS News, в связи с утечкой данных Пентагон уже принял решение сократить число людей, у которых есть доступ к секретным данным. Если раньше речь шла примерно о тысяче, то теперь это число заметно уменьшилось. Помимо этого, в военном ведомстве пытаются выяснить, кто именно отправил документы в социальные сети. Отвечать за это будет Милэнси Харрис, занимающаяся в Пентагоне вопросами безопасности. Параллельное расследование ведет и ФБР.

Секретные документы появились в социальных сетях на прошлой неделе. В них нет информации о том, как, когда и где Украина планирует начать наступление. Они содержат сведения о том, что может понадобиться Киеву для этой кампании, по состоянию на 1 марта, что косвенно может дать «подсказки» российской стороне, отмечает NYT. Среди таких данных — информация о некоторых подразделениях украинской армии, в том числе их подготовке в странах НАТО, количестве требующейся для них техники, в частности танков, сроках поставок вооружений и т.д.