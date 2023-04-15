WP узнала о «безропотной» реакции союзников США на утечки документов

На Западе усомнились, что США все еще могут «хранить секреты в секрете», но не будут сокращать сотрудничество из-за огромных ресурсов американской разведки и важности сотрудничества. WP сравнила ситуацию со скандалом со Сноуденом

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Утечка секретных документов американской разведки нанесла некоторый ущерб отношениям США с ключевыми союзниками, но значительного влияния на них не оказала, в отличии от разоблачений десятилетней давности экс-сотрудника Агентства нацбезопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, называя реакцию «безропотной».

Собеседники издания среди западных чиновников выразили недоумение, что доступ к огромному массиву секретных документов имел не высокопоставленный военнослужащий США.

Произошедшее «вызывает сомнения относительно того, как защищаются разведданные и как с ними обращаются», отметил источник из европейской страны, но добавил, что периодические утечки это плата за сотрудничество с таким гигантом разведи, как США. Другой европейский чиновник подчеркнул, что Вашингтон — был и остается важным партнером в области разведки, а потому сотрудничество с США имеет критическое значение для государственной безопасности.

Как объясняет Washington Post, такое мнимое противоречие возникло из-за наличия у США беспрецедентной системы сбора разведданных, которую создавали десятилетиями, потратив «неисчислимые миллиарды долларов». Некоторые союзники США достигли успеха в локальном шпионаже, особенно в отношении вербовки агентом, но ни одна страна не достигла такого же глобального охвата, сопоставимого с ресурсами АНБ и его возможностями по перехвату информации.

Слив документов вызывает сомнения в способности США «хранить секреты в секрете», но теперь разоблачения в шпионаже за иностранными лидерами больше не вызывают такого же шока, как десять лет назад в скандале со Сноуденом, добавил еще один источник. Власти союзных США стран исходят из того, что все шпионят за всеми. «Такова природа вещей», — пояснил собеседник.

Сноуден в 2013-м году был автором утечек секретных документов из АНБ. В слитых файлах обнаружили информацию о слежке за несколькими французскими лидерами, прослушке 70,3 млн телефонных разговоров жителей Франции за месяц, а также слежке за занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель.

После опубликования сведений президент Франции Франсуа Олланд заявил своему американскому коллеге Бараку Обаме о «глубоком неодобрении», а в Германии начались протесты, после чего глава резидентуры ЦРУ был выслан.

Сноуден бежал из США, власти обвинили его в шпионаже. Осенью 2020 года Сноуден запросил российское гражданство. В сентябре 2022 года президент Владимир Путин одобрил его прошение. В Госдепартаменте США в ответ указали, что этот шаг лишь «формализует давнюю преданность» Сноудена России.

В этот раз в причастности к сливу подозревают 21-летнего служащего ВВС США Джека Тейшейру. Его задержали 13 апреля, а на следующий день предъявили обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне и в несанкционированном удалении и хранении секретных документов или материалов. Ближайшее заседание суда пройдет в среду, 19 апреля.

