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Политика ,  
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Макрон назвал условие звонка Путину

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что может позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, если Париж с Киевом и европейскими союзниками сочтет, что наступил подходящий момент, передает France Info.

«Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы сочтем, с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами, что сейчас подходящее время, — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Европейского совета. Сейчас мы вступаем в фазу обсуждения, переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с переговорщиками и лидерами».

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Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

Выступая с обращением к французской нации 5 марта, Эмманюэль Макрон назвал Россию «угрозой Франции и Европе» и обвинил в том, что она «превратила украинский конфликт в глобальный». В ответ Владимир Путин заявил, что противники России «хотят вернуться во времена нашествия Наполеона». Макрон счел, что российский президент «искажает исторические факты». «Единственная имперская держава, которую я вижу сегодня в Европе, называется Россия», — добавил он.

Путин и Макрон последний раз встречались лично в феврале 2022 года в Москве, их переговоры продлились почти шесть часов. Последний телефонный разговор президентов Франции и России состоялся в сентябре 2022 года.

Французский президент неоднократно говорил о готовности возобновить контакты с Путиным. При этом в Кремле отмечали, что реальных шагов для общения Макрон до сих пор не делала. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что «никто не запрещает» французскому президенту позвонить Владимиру Путину и Москва открыта к контактам.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Милена Костерева
Франция Россия переговоры Эмманюэль Макрон Владимир Путин
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