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Военная операция на Украине ,  
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Трамп и Стармер договорились о совместном давлении на Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Кир Стармер и Дональд Трамп
Кир Стармер и Дональд Трамп (Фото: Carl Court / Reuters)

Британский премьер Кир Стармер и американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о коллективном давлении на Россию в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

«Говоря об Украине, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече «коалиции желающих» в Париже на этой неделе. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на [президента России Владимира] Путина», — говорится в сообщении.

27 марта прошла встреча лидеров примерно 30 государств из «коалиции желающих» — стран, в той или иной форме готовых участвовать в миссии по отправке миротворцев на Украину.

В ходе беседы политики обсудили также соглашение об экономическом сотрудничестве между Великобританией и США. Переговоры по этому вопросу продолжатся на текущей неделе.

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Дональд Трамп

30 марта Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН. Американский лидер пригрозил, что введет в отношении российской нефти вторичные пошлины, если не выйдет заключить с Кремлем соглашение о прекращении огня на Украине и если он сочтет, что в этом виновата Россия.

Президент России ранее отмечал, что считает идею о временном прекращении огня хорошей, но остаются нюансы, в частности будущее украинских военных в Курской области, поставки Киеву оружия.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, Москва не согласна с размещением миротворческого контингента стран Запада на Украине, это может привести к прямому конфликту НАТО и России. Кремль также осуждает введение Западом каких-либо торговых ограничений.

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