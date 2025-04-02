Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Президент Сербии заявил, что встретится с Путиным 9 мая впервые с начала военных действий на Украине. Последняя личная встреча Путина и Вучича состоялась 25 ноября 2021 года в Сочи

Президент Сербии Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встречался с российским коллегой Владимиром Путиным с 2021 года, но знает «как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним». Об этом он сказал в интервью блогеру Марио Науфалу.

Сербия осудила военные действия на Украине, но не присоединилась к введенным против России санкциям. С тех пор, по словам сербского лидера, он «не видел Путина

три года». «А многие из них разговаривали с ним тайно», — утверждает Вучич.

«Я увижу его [Путина] 9 мая впервые за 3,5 года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим», — отметил он.

Науфалу упомянул премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо. Фицо приезжал в Москву в декабре прошлого года, Орбан — в июле того же года. Сербский президент ответил, что речь идет не о них.

Последняя личная встреча Путина и Вучича состоялась 25 ноября 2021 года во время визита последнего в Сочи. С начала военных действий на Украине президенты дважды созванивались — в октябре 2024 года и в марте этого года. В ходе последнего разговора Вучич подтвердил, что приедет в Москву 9 мая, на День Победы.

В декабре 2022 года Путин говорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, затем они созвонились только в ноябре прошлого года. Президент России также общался по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном в сентябре 2022 года.