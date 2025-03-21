Макрон назвал дату проведения саммита «коалиции желающих» по Украине

Саммит «коалиция желающих» по Украине состоится в Париже в четверг, 27 марта, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает BFMTV.

По его словам, на нем будет также присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами пишет, что в Париже европейские страны обсудят свою позицию по Украине и требования к мирному урегулированию конфликта.

На встрече, в частности, будут присутствовать Германия, Италия, Польша и другие страны ЕС, а также государства, которые не входят в союз, в том числе Великобритания и Канада.

Накануне премьер-министра Великобритании Кир Стармер заявил, что план коалиции желающих урегулирования украинского конфликта стран, возглавляемой Великобританией и Францией, переходит в «оперативную фазу».

План Стармер и Макрон об урегулировании конфликта на Украине предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц в качестве первого этапа. В рамках второго этапа на Украине размещается миротворческий контингент.

В российском МИДе в конце февраля отметили, что целью этой инициативы является разогрев конфликта, она требует «согласия обеих сторон» и необходимости «говорить о первопричинах».