Дмитриев приехал в Вашингтон и назвал препятствующие ему силы

Кирилл Дмитриев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне по поручению Владимира Путина. Об этом он написал в Telegram. Визит проходит 2-3 апреля.

«Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», — написал он.

Дмитриев отметил, что на пути к восстановлению диалога Москвы и Вашингтона, который полностью разрушился при администрации Джо Байдена, стоят «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности». Глава РФПИ указал, что они сознательно искажают позицию России и пытаются сорвать любыее шаги на пути к взаимодействию, «не жалея на это ни средств, ни ресурсов».

Ранее о приезде Дмитриева в Вашингтон сообщил CNN.

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