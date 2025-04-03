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Переговоры России и США ,  
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Дмитриев приехал в Вашингтон и назвал препятствующие ему силы

Дмитриев сообщил о поездке в Вашингтон по поручению Путина
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Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне по поручению Владимира Путина. Об этом он написал в Telegram. Визит проходит 2-3 апреля.

«Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», — написал он.

Дмитриев отметил, что на пути к восстановлению диалога Москвы и Вашингтона, который полностью разрушился при администрации Джо Байдена, стоят «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности». Глава РФПИ указал, что они сознательно искажают позицию России и пытаются сорвать любыее шаги на пути к взаимодействию, «не жалея на это ни средств, ни ресурсов».

В Вашингтоне началась встреча Дмитриева с Уиткоффом
Политика
Кирилл Дмитриев&nbsp;

Ранее о приезде Дмитриева в Вашингтон сообщил CNN.

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глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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