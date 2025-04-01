Путин заявил о полноценном визите Си Цзиньпина в Россию на День победы
Президент Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин
приедет в Москву не только на празднование 9 Мая, но и нанесет полноценный государственный визит. Об этом он сообщил во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.
Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.
«Председатель Китайской Народной Республики будет у нас основным гостем, и у нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений, и обсудить наше взаимодействие на международных площадках», — сказал Путин.
Ван И рассказал, что подготовка к визиту Си Цзиньпина «идет успешно». По его словам, визит китайского лидера «придаст новый импульс развитию российско-китайских отношений.
Также Путин попросил главу китайского МИД передать Си Цзиньпину дружеский привет.
Предыдущая встреча Путина с Ван И состоялась в сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге. Тогда обсуждались перспективы двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту БРИКС в Казани, который прошел в октябре того же года.
В феврале 2025 года Путин поговорил с Си Цзиньпином по телефону. Лидеры двух стран, в частности, обсуждали состоявшуюся накануне в Эр-Рияде встречу российской и американской делегаций по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.
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