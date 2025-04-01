Путин заявил о полноценном визите Си Цзиньпина в Россию на День победы

Си Цзиньпин (Фото: Ken Ishii / Getty Images)

Президент Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин

приедет в Москву не только на празднование 9 Мая, но и нанесет полноценный государственный визит. Об этом он сообщил во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

«Председатель Китайской Народной Республики будет у нас основным гостем, и у нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений, и обсудить наше взаимодействие на международных площадках», — сказал Путин.



Ван И рассказал, что подготовка к визиту Си Цзиньпина «идет успешно». По его словам, визит китайского лидера «придаст новый импульс развитию российско-китайских отношений.

Также Путин попросил главу китайского МИД передать Си Цзиньпину дружеский привет.



Читайте РБК в Telegram.