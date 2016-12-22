Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,89 57,28 EUR Нал. 71,26 70,54 USD Бирж. 57,61 +0,12 EUR Бирж. 70,89 +0,16 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7352,30 +334,60 MOEX 2256,59 -0,00% RTS 1233,97 -0,01% Brent 67,71 +0,21% DJIA 23644,19 -1,90% Nasdaq 6870,12 -2,74% FTSE 7043,44 -0,19%
Тулеев получил мандат областного депутата
Лента новостей
Первый замглавы РФПИ вошел в совет директоров Virgin Hyperloop One 15:00, Экономика Россельхознадзор оштрафовал производителя «Баскин Роббинс» на ₽100 тыс. 14:57, Бизнес ФАНО и РАН оценили работу 454 научных организаций 14:51, Общество Курс Verge вырос на 27% за сутки 14:49, Крипто В Совфеде назвали 10 видов вмешательства в выборы президента из-за рубежа 14:37, Политика Россияне и сомалийцы оказались лидерами по натурализации в Финляндии 14:32, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:26, РБК и Билайн Путин назвал выборы «самыми прозрачными и чистыми» в истории России 14:17, Политика Российских гандболисток лишили серебра молодежного чемпионата Европы 14:11, Спорт МИД объяснил отравление Скрипалей желанием оправдать рост расходов НАТО 14:08, Политика Минздрав Белоруссии зафиксировал 40 случаев заболевания корью 14:07, Общество «МегаФон» купит компанию-владельца частот для 5G в Москве 14:03, Технологии и медиа Госдума разрешила собирать валежник в лесу 14:03, Общество Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян 13:49, Общество Как выглядит секретный бункер бывшего президента США Джона Кеннеди 13:47, Фотогалерея  В Москве из-за дыма эвакуировали торговый центр «Афимолл Сити» 13:47, Общество Железнодорожникам разрешили продавать невозвратные билеты 13:43, Общество Тулеев получил мандат областного депутата 13:37, Политика СК предъявил экс-главе Удмуртии окончательное обвинение по делу о взятках 13:36, Политика Песков отказался комментировать отмену выборов мэра в Екатеринбурге 13:35, Политика Бэнкси выполнил заказ для компании из Кремниевой долины 13:28, Стиль Сделано в России: основатели отечественных брендов — о бизнесе и планах 13:22, Стиль Власти решили четырежды промыть шампунем дороги в Москве после зимы 13:20, Общество СКР показал видео из игровой зоны кемеровского ТЦ в момент начала пожара 13:17, Общество Московское метро в пасхальную ночь продлит работу на час 13:15, Общество Обвиняемого в подготовке теракта курсанта отправили в психбольницу 13:10, Общество
Тулеев получил мандат областного депутата
Пожар в Кемерово, 13:37
0
Тулеев получил мандат областного депутата
Экс-губернатор Аман Тулеев после отставки стал народным депутатом Кемеровской области — местный избирком передал ему вакантный мандат. В совете народных депутатов не подтвердили и не опровергли информацию
Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

3 апреля бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат областного совета народных депутатов, заявили РБК в избиркоме Кемеровской области.

«В 2013 году Аман Тулеев возглавлял единый список кандидатов, зарегистрированный избирательной комиссией Кемеровской области. В связи с тем, что до настоящего времени он исполнял обязанности губернатора Кемеровской области, что несовместимо с обязанностями депутата, такого решения [о передаче мандата] не принималось. После того как это условие отпало, был передан вакантный мандат депутата совета народных депутатов, и информация была направлена в Кемеровский областной совет народных депутатов. Что будет дальше, можете поинтересоваться там», — пояснили в избиркоме области.

Губернатор со стажем: как строилась политическая карьера Амана Тулеева Еще 9 фото
Фотогалерея

В пресс-службе совета народных депутатов Кемеровской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, что Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат. В пресс-службе отметили, что к ним такая информация от избиркома области еще не поступала.

Из-за «своей жажды власти» Тулеев многие годы не хотел уходить со своего поста, даже несмотря на болезнь, прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. «И после отставки он будет по-прежнему пытаться влиять на политические и экономические процессы в регионе, — полагает эксперт. — Учитывая тот факт, что влияние Тулеева в регионе огромно, сама новая должность не имеет для него особого значения. Но определенный статус в виде должности председателя законодательного собрания или сенатора поможет ему это влияние закрепить».

О своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Тулеев объявил 1 апреля, спустя неделю после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну, нельзя, морально нельзя», — сказал глава региона. Прошение об отставке по собственному желанию он направил Владимиру Путину.

Видео: Пресс-служба АКО / YouTube

Вместо Тулеева руководство регионом на себя временно взял вице-губернатор Сергей Цивилев, которого еще в начале марта источники в областной администрации и в Совете Федерации называли преемником Тулеева.

Уступки не было: что означает досрочная отставка Амана Тулеева
Мнение

После отставки Тулеева ему позвонил Владимир Путин и поблагодарил за многолетнюю работу (пост губернатора он занимал с 1997 года). После ухода с поста Тулеев сохранит за собой резиденцию, служебное помещение, право на помощника и ежемесячную выплату в 50 тыс. руб. Эти льготы предоставлены экс-главе региона по той причине, что в 2011 году он получил от совета народных депутатов области статус «народного губернатора».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 27 марта в Кемерово прошла акция протеста, на которой собравшиеся требовали отставки губернатора. В тот же день Тулеев позвонил Путину и попросил у президента прощения «за то, что случилось на нашей территории».

Авторы: Екатерина Костина, Георгий Тадтаев, Владимир Дергачев.
Теги: Аман Тулеев , депутат
Главное
Росгвардия нашла «грубейшие нарушения» в работе ЧОПа в кемеровском ТЦ Политика
Материалы по теме
Алексей Макаркин Уступки не было: что означает досрочная отставка Амана Тулеева Мнение
Уходит эпоха: сможет ли Тулеева заменить «варяг» без опыта в политике Политика
Тулеев в видеообращении объяснил причины своей отставки Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.