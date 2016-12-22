Тулеев получил мандат областного депутата

Экс-губернатор Аман Тулеев после отставки стал народным депутатом Кемеровской области — местный избирком передал ему вакантный мандат. В совете народных депутатов не подтвердили и не опровергли информацию

Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

3 апреля бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат областного совета народных депутатов, заявили РБК в избиркоме Кемеровской области.

«В 2013 году Аман Тулеев возглавлял единый список кандидатов, зарегистрированный избирательной комиссией Кемеровской области. В связи с тем, что до настоящего времени он исполнял обязанности губернатора Кемеровской области, что несовместимо с обязанностями депутата, такого решения [о передаче мандата] не принималось. После того как это условие отпало, был передан вакантный мандат депутата совета народных депутатов, и информация была направлена в Кемеровский областной совет народных депутатов. Что будет дальше, можете поинтересоваться там», — пояснили в избиркоме области.

В пресс-службе совета народных депутатов Кемеровской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, что Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат. В пресс-службе отметили, что к ним такая информация от избиркома области еще не поступала.

Из-за «своей жажды власти» Тулеев многие годы не хотел уходить со своего поста, даже несмотря на болезнь, прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. «И после отставки он будет по-прежнему пытаться влиять на политические и экономические процессы в регионе, — полагает эксперт. — Учитывая тот факт, что влияние Тулеева в регионе огромно, сама новая должность не имеет для него особого значения. Но определенный статус в виде должности председателя законодательного собрания или сенатора поможет ему это влияние закрепить».

О своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Тулеев объявил 1 апреля, спустя неделю после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну, нельзя, морально нельзя», — сказал глава региона. Прошение об отставке по собственному желанию он направил Владимиру Путину.

Видео: Пресс-служба АКО / YouTube

Вместо Тулеева руководство регионом на себя временно взял вице-губернатор Сергей Цивилев, которого еще в начале марта источники в областной администрации и в Совете Федерации называли преемником Тулеева.

После отставки Тулеева ему позвонил Владимир Путин и поблагодарил за многолетнюю работу (пост губернатора он занимал с 1997 года). После ухода с поста Тулеев сохранит за собой резиденцию, служебное помещение, право на помощника и ежемесячную выплату в 50 тыс. руб. Эти льготы предоставлены экс-главе региона по той причине, что в 2011 году он получил от совета народных депутатов области статус «народного губернатора».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 27 марта в Кемерово прошла акция протеста, на которой собравшиеся требовали отставки губернатора. В тот же день Тулеев позвонил Путину и попросил у президента прощения «за то, что случилось на нашей территории».