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Тулеев в видеообращении объяснил причины своей отставки
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Тулеев в видеообращении объяснил причины своей отставки
Политика, 07:36
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Тулеев в видеообращении объяснил причины своей отставки
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в видеообращении еще раз принес соболезнования жителям региона, а свое решение уйти в отставку назвал единственно правильным
Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Аман Тулеев рассказал о причинах своей отставки в видеообращении, оно размещено на Youtube-канале пресс-службы администрации Кемеровской области.

Тулеев назвал свою отставку «правильным, осознанным, единственно верным решением». «Потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — сказал он.

Видео: Пресс-служба АКО / YouTube

Он отметил, что ЧП в Кузбассе было страшной трагедией, которую переживают все жители Кузбасса: «Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы... Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир».

По словам уходящего в отставку губернатора, он сделал «все, что мог». «Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — добавил Тулеев.

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«Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе радости, и примите поклон», — заключил Тулеев.

Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке по собственному желанию утром в воскресенье, 1 апреля. О том, что Тулеев покинет свой пост после президентских выборов РБК писал в начале марта. Предполагалось, что отставка произойдет после 74-ого дня рождения Тулеева — 13 мая 2018 года.

27 марта в Кемерово прошел стихийный митинг с требованием тщательного расследования причин пожара в торговом центре «Зимная вишня», унесшем жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Митингующие в том числе скандировали лозунги «В отставку!», «Правду!» и «Где Тулеев?!», требуя отставки как главы региона, так и вице-губернатора Сергея Цивилева.

Тулеев на митинге не появился, но встретился с Владимиром Путиным и попросил у него прощения за произошедшее.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Кемерово , Аман Тулеев
Главное
Тулеев объявил об отставке после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Политика
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