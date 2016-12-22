Путин назначил экс-партнера Тимченко врио губернатора Кемеровской области

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

«Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области, — сказано в документе.

Руководитель и совладелец угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев ранее занимал пост вице-губернатора Кузбасса, его назначили на эту должность 2 марта. Цивилеву принадлежит 70% компании «Колмар», добывающей коксующийся уголь в Якутии. Оставшимися 30% компании владеет «Волга Груп» Геннадия Тимченко.

После его назначения на пост вице-губернатора в «Колмаре» РБК заявили, что Цивилев в компании больше не работает, это же сам Цивилев сообщал журналистам.

В начале марта источники РБК сообщали, что Цивилев после президентских выборов может сменить Тулеева на посту главы региона. В конце февраля, еще до назначения на пост вице-губернатора, чиновник встретился с Путиным. «Начинали вы с достаточно скромных позиций и за весьма короткий период времени добились серьезных результатов. Знаю, что у вас эффективно развиваются и социальные программы», — отмечал на встрече с ним президент.

Губернатор Кемеровской области подал в отставку 1 апреля после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Как пояснял Тулеев в своем видеообращении, он не может исполнять свои обязанности «с таким тяжелейшим грузом», и добавил, что «сделал все, что мог».