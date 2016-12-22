Президент России Владимир Путин после принятия досрочной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева позвонил ему и поблагодарил за работу. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, передает «РИА Новости».
«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — приводит его слова агентство.
Аман Тулеев занимал должность губернатора региона с 1997 года. 1 апреля он обратился к президенту с просьбой принять его отставку по собственному желанию. В этот же день Путин подписал соответствующий документ. В видеообращении, которое Тулеев записал для местных жителей, политик назвал свое решение «правильным, осознанным и единственно верным». «С таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — утверждал он. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Огонь начал распространяться по четвертому этажу, где находились каток, детский развлекательный центр, а также три зала кинотеатра. В результате происшествия, по данным МЧС, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Приоритетной версией случившегося в Следственном комитете назвали короткое замыкание. После этого в городе состоялось несколько митингов, на которых присутствующие потребовали отставки местных властей.
Прежде о вероятном уходе Тулеева со своего поста после президентских выборов писал РБК. Двум собеседникам РБК, близким к Кремлю, это было известно еще в октябре прошлого года. Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области после отставки губернатора был назначен занимавший пост вице-губернатора области Сергей Цивилев. Во время митингов после пожара в Кемерово он выходил к участникам акции и на коленях извинялся перед ними за случившееся.