Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу

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В Волоколамске закончился митинг против свалки «Ядрово»

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Восемь граждан Киргизии госпитализированы после ДТП под Рязанью

Глава МИД Испании призвал быть реалистами в отношениях с Россией

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В центре Волоколамска начался митинг против свалки «Ядрово»

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В кемеровском облсовете 2 апреля пройдет внеочередное собрание депутатов

Боксер Энтони Джошуа выиграл четвертый чемпионский пояс

Активисты рассказали о задержании организатора митинга в Волоколамске

В ЦИК назвали дату выборов губернатора Кемеровской области