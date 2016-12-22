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Полпред президента напомнил о сохранении льгот Тулеева после отставки
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Полпред президента напомнил о сохранении льгот Тулеева после отставки
Пожар в Кемерово, 10:56
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Полпред президента напомнил о сохранении льгот Тулеева после отставки

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев сохранит за собой резиденцию, служебное помещение, помощника и ежемесячную выплату. Об этом сообщает «РИА Новости».

Льготы будут предоставлены Тулееву, так как он удостоен почетного звания «Народный губернатор». «Закон принят, он сегодня действует», — сказал Меняйло. Тулеев получил звание в декабре 2011 года «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью». Тулееву установили ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб. без учета НДФЛ, она ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.

Губернатор со стажем: как строилась политическая карьера Амана Тулеева Еще 9 фото
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Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 года. Он обратился к президенту Владимиру Путину 1 апреля, спустя неделю после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», с просьбой принять его досрочную отставку по собственному желанию. Президент его отставку принял. Тулеев также записал видеообращение к жителям региона, в котором назвал свою отставку «правильным, единственно верным решением». 

Он также принес свои соболезнования семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне».

Возгорание возникло 25 марта и было потушено на следующий день. Жертвами пожара стали 64 человека, включая 41 ребенка. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в силовом кабеле, сообщал РБК источник в МЧС. 

Теги: Аман Тулеев , отставка , Пожар , Кемерово
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