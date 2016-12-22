Партнер Тимченко по «Колмару» сменит Тулеева на посту губернатора

Гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев стал вице-губернатором Кемеровской области. После выборов 18 марта он должен стать губернатором, сменив руководящего Кузбассом с 1997 года Амана Тулеева

Сергей Цивилев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Варяг для Кузбасса

Руководитель и совладелец угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев стал вице-губернатором Кемеровской области, сообщили источники ТАСС в областной администрации. Эту информацию подтвердили источники РБК в руководстве региона. По данным ТАСС, Цивилев стал заместителем губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству.

По словам источника РБК в Совете Федерации, после президентских выборов он должен сменить Тулеева на посту главы региона. Цивилев «на 100%» будет назначен и.о. Тулеева после 18 марта, заявил собеседник. Будущее назначение Цивилева на пост главы области подтверждают и источники «Ведомостей».

С предполагаемым сменщиком Тулеева, гендиректором компании «Колмар» Сергеем Цивилевым во вторник, 27 февраля, встретился президент Владимир Путин. По официальной информации, президент обсудил с ним основные направления работы и планы по развитию базирующейся в Якутии компании на ближайшее время. «Начинали вы с достаточно скромных позиций и за весьма короткий период времени добились серьезных результатов. Знаю, что у вас эффективно развиваются и социальные программы», — отметил Путин. После этой встречи в СМИ высказывались предположения, что глава «Колмара» в перспективе может стать преемником главы Якутии Егора Борисова, отмечало агентство SakhaNews.

Цивилеву принадлежит 70% компании «Колмар», добывающей коксующийся уголь в Якутии. Недавно он выкупил 30-процентную долю Андрея Бокарева в компании. Оставшиеся 30% «Колмара» принадлежат «Волга Груп» Геннадия Тимченко. В «Колмаре» РБК заявили, что Цивилев в компании больше не работает — он покинул все посты (в «Колмаре» он был гендиректором и председателем правления).

Угольный регион Запасы угля Кузнецкого бассейна, расположенного в Кемеровской области, оцениваются более чем в 700 млрд т, что составляет около 70% всех угольных запасов России. В Кузбассе работает 95 угледобывающих предприятий. Кузбасские шахты относятся к одним из самых опасных в мире по содержанию метана. В 2017 году угольщики Кемеровской области добыли 241,5 млн т угля — это более половины общей добычи России (410 млн т). Крупнейшие шахты принадлежат Evraz Александра Абрамова, Александра Фролова и Романа Абрамовича, УГМК Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, СУЭК Андрея Мельниченко и «Мечелу» Игоря Зюзина. Компания «Колмар», добывающая в основном коксующийся уголь в Якутии, строит два горно-обогатительных комбината и планирует стать крупнейшим производителем коксующегося угля в России к 2022 году. Кроме того, компания строит морской угольный терминал в порту Ванино. В 2017 году «Колмар» добыл 4,5 млн т угля, планы на этот год — 6,5 млн т.

Варяг с угольным профилем

Никакой привязки к Кузбассу у Цивилева нет, сказал РБК обозреватель сибирской редакции «ФедералПресс» Сергей Спицын. Исключением в этом плане он назвал публикацию Цивилева в отраслевом кузбасском журнале, а также то, что бывший акционер «Колмара» Андрей Бокарев является совладельцем «УГМК-Холдинга», куда входит «Кузбассразрезуголь». Спицын отметил, что у возможного преемника Тулеева нет опыта административной работы в политике и он практически не связан с кузбасскими финансово-промышленными группами и элитами. Так что подобное назначение можно сравнить с приходом во власть в Новосибирской области вологодского варяга Андрея Травникова, хотя последний все-таки имел опыт работы в полпредстве СЗФО.

«Возможно, новый губернатор будет воспринят местными политическими кругами благоприятно, потому что Тулеев зачистил за годы правления все сильные политические фигуры и внутри региона не было нормальной кандидатуры преемника», — полагает Спицын. «За годы работы Тулеева созрели амбиции у местных элит, и варяг в такой ситуации — логичное решение, поскольку он будет равноудален от местных элит и потенциально может сдержать межэлитную войну», — согласен политконсультант Дмитрий Фетисов.

Моряк из «Колмара» Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года в Мариуполе. Согласно официальной биографии Цивилева с сайта «Колмара», он выпускник Черноморского высшего Военно-морского училища им. Нахимова в Севастополе, а также закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 1978 по 1994 год он служил на флоте, затем, в середине 1990-х годов, работал руководителем службы безопасности в филиале санкт-петербургского банка «Аэрофлот». А с 1997 по 2012 год возглавлял и вместе с братом был акционером юридической фирмы «Нортэк» в Петербурге. В 2012 году Цивилев стал заместителем председателя совета директоров «Колмара», а с января 2014-го занял пост гендиректора компании.

Тулеев проводил социально-ориентированную политику с большим количеством преференций для бюджетников, поэтому новому главе также потребуется выстраивать образ «народного губернатора», чтобы не потерять львиную долю электората, считает Спицын. Одной из возможных причин потенциального назначения Спицын также считает отраслевой опыт Цивилева, поскольку в последние годы в Кузбассе растет недовольство работой угольных разрезов.​

История болезни

В конце прошлого мая Аман Тулеев официально ушел в отпуск. Изначально ​предполагалось, что губернатор временно отойдет от своих обязанностей на десять дней, однако впоследствии отпуск ему продлевали. Позднее администрация региона сообщила, что в мае Тулеев перенес в немецкой клинике операцию на позвоночнике. Операция была «сложная и специфическая, с использованием металлоконструкций», и в общей сложности длилась девять часов, уточнял замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой. Впоследствии у Тулеева возникло осложнение в виде пневмонии, но с ней врачи справились.

С 11 июня Тулеев проходил постоперационную реабилитацию в кемеровской больнице. Затем, с 1 июля по инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой его перевели в московскую клинику Управления делами президента. Выход губернатора на работу из отпуска планировался 5 июля, однако этого не случилось, в связи с чем в СМИ появились слухи о его возможной отставке и списки возможных преемников. 12 августа Тулеев вернулся в Кузбасс. 22 августа чиновник, передвигавшийся в инвалидной коляске, вышел на работу.​

В октябре источники РБК сообщали, что решение по дальнейшей политической судьбе Тулеева будет принято после выборов президента. После выборов его не оставят, а с почетом проводят на пенсию, говорил один из собеседников РБК, близкий к Кремлю. Другой источник РБК отмечал, что решение примут финансово-промышленные группы, предприятия которых представлены в регионе, и сам Тулеев в зависимости от состояния здоровья. В то же время президент Владимир Путин с уважением относится к главе Кузбасса и будет ориентироваться на его мнение в этом вопросе, добавил источник.

В августе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в ответ на вопрос о возможной отставке Тулеева в связи со здоровьем сказал, что кемеровский глава — «это один из самых авторитетных российских губернаторов», и пожелал ему быстрее пройти реабилитацию.

Среди возможных кандидатов на место Тулеева в кремлевских шорт-листах, согласно источникам РБК, были мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков. «Коммерсантъ» также предполагал, что в числе претендентов на место Тулеева находится депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. А источники РБК, близкие к руководству региона, называли главу Новокузнецка Сергея Кузнецова и первого заместителя Тулеева Владимира Чернова.

Тулеев — один из трех действующих российских губернаторов, который руководит регионом с 1990-х годов. Другими губернаторами-«ветеранами» являются глава Белгородской области Евгений Савченко и губернатор Липецкой области Олег Королев.