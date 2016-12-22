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Тулеев попросил прощения лично у Путина за случившееся в Кемерово
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Тулеев попросил прощения лично у Путина за случившееся в Кемерово
Пожар в торговом центре в Кемерово, 11:54
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Тулеев попросил прощения лично у Путина за случившееся в Кемерово
Губернатор Аман Тулеев принес извинения президенту Владимиру Путину за пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Участники проходящей в Кемерово акции выступают за отставку главы региона
Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Губернатор Аман Тулеев на совещании в Кемерово извинился перед президентом Владимиром Путиным за пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил руководитель области.

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Губернатор напомнил, что докладывал главе государства о ситуации в Кемерово 25 марта (пожар в торговом центре начался в воскресенье в полдень по московскому времени). На момент этого телефонного разговора Тулеева с президентом (18:30 мск) было известно о семи погибших и 27 пострадавших.

«А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно», — добавил глава Кемеровской области на совещании с президентом.

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«Вы пиаритесь на трагедии»

Во вторник, 27 марта, жители Кемерово вышли на митинг. По данным местных СМИ, численность участников акции менялась от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек. Собравшиеся требовали прозрачного расследования причин пожара в «Зимней вишне» и отставки властей — губернатора Амана Тулеева и местных чиновников.

С митингующими общались мэр города Илья Середюк, первый заместитель губернатора Владимир Чернов и вице-губернатор Сергей Цивилёв.

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Цивилёв во время митинга обвинил его участников в попытке пиара, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Вы пиаритесь на трагедии?» — спросил он местного жителя Игоря Вострикова. В ответ Востриков рассказал, что «потерял в пожаре 5 человек, из них трое дети» (также при пожаре в ТЦ погибли его жена и сестра).

Митингующие также требовали от властей раскрыть точное число погибших, подозревая, что в официальной информации число жертв трагедии может быть занижено. Мэр Илья Середюк в ответ предложил собравшимся самим проверить и морг, и сгоревшее здание ТЦ. 15 человек из числа собравшихся на митинг посетили с ним здание судмедэкспертизы. 

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 67 человек.

Материал дополняется.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Аман Тулеев , Кемерово , Владимир Путин
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