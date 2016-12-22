Уступки не было: что означает досрочная отставка Амана Тулеева

Отставка кемеровского губернатора была принята в условиях наличия готового сценария передачи власти и в момент, когда вызванные гибелью людей протесты пошли на убыль

Каждый раз, когда в России начинаются протесты, начинает действовать привычная формулировка: власть не принимает кадровых решений под давлением. Можно хоть сутками стоять под стенами государственных учреждений — увольнения вызвавшего недовольство чиновника не произойдет. Логика простая — уступки только провоцируют новые требования, демонстрируя слабость власти. Нынешнее поколение руководителей прекрасно помнит эпоху перестройки, когда Михаил Горбачев шел на уступки, маневрировал, стремился сохранить убывающую популярность. Этот пример — учитывая последствия — воспринимается как крайне отрицательный, которому подражать ни в коем случае не стоит.

Неожиданная отставка

И вдруг кемеровский губернатор Аман Тулеев отправляется в отставку через неделю после пожара в «Зимней вишне». После бурных митингов, на которых звучали резкие обвинения в адрес власти. Еще накануне отставки многие были уверены, что Тулеев продержится до конца мая, когда после президентской инаугурации его можно было бы спокойно отправить на заслуженный отдых. И сам Тулеев стал по своему разумению наводить порядок в своей администрации, увольняя ответственных за внутреннюю политику, допустивших выход народа на площадь, но не имеющих отношения к причинам трагедии. И вдруг отставка. Сразу же возник вопрос о том, не является ли кемеровский случай исключением из негласного правила. А, может быть, и прецедентом на будущее. Но обстоятельства ухода Тулеева показывают, что привычного принципа она не нарушает.

Отставка кемеровского губернатора была согласована заранее, вопрос предметно обсуждался уже в прошлом году — и были выработаны договоренности. Полностью реконструировать их характер без инсайда вряд ли возможно — хотя «утечки» говорят о том, что речь шла о неформальных гарантиях для губернатора и его ближнего круга. Очевидно, что Тулеев не смог добиться права определить своего преемника — таковым был согласован Сергей Цивилев, считающийся протеже Геннадия Тимченко. Для Кемеровской области человек новый. В нынешнем году произошло «вхождение» Цивилева в регион — он был назначен вице-губернатором.

И одной из двух реальных причин возможной отсрочки ухода Тулеева был вопрос о преемнике. В кризисной ситуации к Цивилеву возникли две противоположные претензии — что он обидел потерявшего на пожаре свою семью кемеровчанина Игоря Вострикова, и что встал на колени перед участниками митинга. То есть проявил и невыдержанность, и слабость. Причем последняя в существующей логике считается более неприятным фактором, так как напоминает об Украине. Если бы начался поиск нового преемника, это заняло бы некоторое время. Второй причиной был уровень протестных настроений — если бы требования отставки продолжались, власть вряд ли бы уступила.

Неизменное решение

Однако ситуация в регионе существенно изменилась по сравнению с первыми днями после трагедии. Произошло переключение внимания с вопроса о вине власти в целом на «смежную», но существенно отличающуюся тему — о том, кто именно виноват в случившемся. И здесь тот самый Востриков, о котором резко высказался Цивилев, оказался сейчас с ним по одну сторону. Не для того, чтобы угодить власти, как считают многие в соцсетях — в его состоянии об этом не думают. А просто потому, что хочет не самовыражаться, не протестовать вообще против несправедливости, а наказать тех, кто конкретно виновен в гибели его семьи. А власть всячески демонстрирует, что готова это сделать — и только она имеет для этого возможность. Мотивов выгораживать менеджеров, охранников и инспекторов у нее нет — напротив, она заинтересована в том, чтобы общество успокоилось.

Добавим к этому, что самая страшная информация — о сотнях погибших — не подтвердились. Вряд ли стоит считать, что преувеличенные цифры были только результатом деятельности украинского пранкера — такие слухи обычно распространяются после трагедий и без злого умысла. В любом случае, в обществе наступило не успокоение (полностью люди успокоятся еще не скоро — они столкнулись со слишком тяжелым испытанием), но состояние настороженного выжидания. Недоверие к власти не исчезло, но появилась надежда, что на этот раз не обманут.

Более того, в публичном пространстве появилась еще одна тема — «мемориальная», о том, что должно быть на месте сгоревшего ТРЦ. Вариант с восстановлением центра был сразу отвергнут. Люди высказываются за создание парка с небольшой часовней. Цивилев предлагает построить детский технопарк с мемориалом. Это еще один пример снижения уровня протестных настроений, которые переводятся в другое русло — хотя и могут вернуться, если люди почувствует фальшь в действиях власти.

А сюжет с вставанием Цивилева на колени при более внимательном рассмотрении оказался противоположен украинскому. Там чиновника после вынужденного коленопреклонения тащили к мусорному ящику, здесь добровольный шаг вызвал одобрение протестующих, увидевших в нем признак искренности. Да и федеральная власть в этих условиях не хочет переигрывать уже согласованную схему, связанную с преемничеством Цивилева.

В этой ситуации требования отставки Тулеева схлынули — и его уход не выглядел недопустимой уступкой. Тем более, что минимальный политес соблюден. Формально Тулеев заявил об уходе сам — и Владимир Путин позвонил ему, выразив благодарность за многолетнюю работу. Конечно, если бы не случилось трагедии, уход был бы более почетным — скорее всего, с первой степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» (три предыдущие у Тулеева есть). Однако в нынешней ситуации пришлось довольствоваться тем, что есть.

Перспективы Цивилева

Теперь у Цивилева есть время до сентябрьских выборов для того, чтобы укрепить свои позиции в регионе. Его нельзя обвинить в причастности к приемке сгоревшего ТРЦ — в то время он в Кемеровской области не работал. Вряд ли кто-то из «старой гвардии» решится составить ему конкуренцию. Соратники Тулеева попытаются сохранить свои позиции в региональной элите, но удастся это явно не всем. Сам принцип назначения в регион «варяга» свидетельствовал о том, что ожидаются серьезные перестановки. Теперь они могут быть еще более значимыми.

Разумеется, если вдруг события будут разворачиваться по совсем уж плохому для власти сценарию, то кандидата можно заменить — но пока такой сценарий не просматривается. Люди в регионе привыкли за время правления Тулеева голосовать за власть — и здесь вряд ли что-то принципиально изменится. Результат нового губернатора будет не 96,6%, как у Тулеева в 2015 году, но запас прочности есть.