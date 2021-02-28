Мосгорсуд опубликовал апелляционное решение по делу Навального

Мосгорсуд засчитал время лечения оппозиционера в немецкой клинике как уважительную причину для неявки в инспекцию ФСИН, а позиция ЕСПЧ не может быть принята, так как он «не является вышестоящим судом для судебной системы РФ»

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционер Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники «Шарите» более 30 дней скрывался от уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. Об этом говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда по жалобе на замену срока, полный текст которого был опубликован в воскресенье.

В документе говорится, что суд установил тот факт, что после прохождения лечения и выписки из клиники Навальный не предоставил ФСИН информацию о месте своего дальнейшего нахождения, а также не сообщил о перемене фактического места жительства на протяжении двух месяцев. «Таким образом осужденный более 30 дней скрывался от контроля, не сообщая сведений о месте своего дальнейшего нахождения», — говорится в постановлении.

В документе отмечается, что это обстоятельство служит основанием для замены Навальному условного срока на реальный. В нем также подчеркивается, что приведенные стороной защиты доводы о продолжавшемся лечении Навального в период после выписки из клиники суд считает несостоятельными, так как амбулаторное лечение не освобождает от обязанности информировать инспекцию о месте нахождения и о причинах, которые препятствуют явке на регистрацию.

Вместе с тем Мосгорсуд засчитал время лечения оппозиционера как уважительную причину для неявки в инспекцию, а замена условного срока на реальный произошла из-за других нарушений со стороны Навального. «Условно осужденный Навальный в течение испытательного срока систематически не выполнял предписанную ему обязанность по явке на регистрацию в дни, установленные судом и инспекцией, более двух раз в течение одного года, что, бесспорно, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда», — говорится в документе.