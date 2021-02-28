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Дело Навального ,  
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Мосгорсуд опубликовал апелляционное решение по делу Навального

Мосгорсуд засчитал время лечения оппозиционера в немецкой клинике как уважительную причину для неявки в инспекцию ФСИН, а позиция ЕСПЧ не может быть принята, так как он «не является вышестоящим судом для судебной системы РФ»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционер Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники «Шарите» более 30 дней скрывался от уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. Об этом говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда по жалобе на замену срока, полный текст которого был опубликован в воскресенье.

В документе говорится, что суд установил тот факт, что после прохождения лечения и выписки из клиники Навальный не предоставил ФСИН информацию о месте своего дальнейшего нахождения, а также не сообщил о перемене фактического места жительства на протяжении двух месяцев. «Таким образом осужденный более 30 дней скрывался от контроля, не сообщая сведений о месте своего дальнейшего нахождения», — говорится в постановлении.

В документе отмечается, что это обстоятельство служит основанием для замены Навальному условного срока на реальный. В нем также подчеркивается, что приведенные стороной защиты доводы о продолжавшемся лечении Навального в период после выписки из клиники суд считает несостоятельными, так как амбулаторное лечение не освобождает от обязанности информировать инспекцию о месте нахождения и о причинах, которые препятствуют явке на регистрацию.

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Вместе с тем Мосгорсуд засчитал время лечения оппозиционера как уважительную причину для неявки в инспекцию, а замена условного срока на реальный произошла из-за других нарушений со стороны Навального. «Условно осужденный Навальный в течение испытательного срока систематически не выполнял предписанную ему обязанность по явке на регистрацию в дни, установленные судом и инспекцией, более двух раз в течение одного года, что, бесспорно, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда», — говорится в документе.

Кроме того, Мосгорсуд считает, что нарушений Конвенции о защите прав и основных свобод при замене срока Навальному не было. По мнению Мосгорсуда, Европейский суд по правам человека не может давать российским судам какие-либо категоричные указания и вмешиваться в их деятельность (ЕСПЧ на заседании 16 февраля постановил, что Навальный должен быть немедленно освобожден). «Представленное стороной защиты суду апелляционной инстанции решение ЕСПЧ о применении обеспечительной меры и немедленном освобождении Навального не может быть принято во внимание, поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы РФ», — отмечается в постановлении.

Этот вопрос, как утверждают в Мосгорсуде, может быть разрешен только российским судом в соответствии с требованиями местного законодательства.

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Алексей Навальный был арестован в середине января сразу после возвращения из Германии, где он находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Суд арестовал Навального на 30 суток. По версии ФСИН, он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, что обязан был делать как осужденный условно, в том числе в течение того времени, что был в ФРГ.

Испытательный срок Навального касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу оппозиционер был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег Навальный тогда же получил 3,5 года колонии. В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального продлили — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

2 февраля в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда, по итогам которого Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправили его в колонию. Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, сократив ему срок реального заключения на полтора месяца, до двух лет шести месяцев и двух недель. Оппозиционер не признал вину и связал преследование с политической деятельностью.

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Автор
Михаил Юшков
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