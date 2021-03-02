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Дело Навального ,  
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США опубликовали санкционный список по делу Навального

В списке оказались главы ФСИН и ФСБ, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, а также три научных центра
Александр Калашников
Александр Калашников (Фото: Антон Подгайко / ТАСС)

Минфин США опубликовал список россиян, попавших под новые американские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

В него вошли:

  • Глава ФСИН Александр Калашников
  • Глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин
  • Генпрокурор Игорь Краснов
  • Директор ФСБ Александр Бортников
  • Заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов
  • Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

Кроме того, под санкции попали три организации:

  • 27-й научный центр Минобороны
  • 33-й центральный НИИ Минобороны
  • НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)

В соответствии с санкциями Минфина фигурантам списка нельзя владеть собственностью на территории США, а гражданам Соединенных Штатов запрещено совершать с ними какие-либо сделки.

Кириенко и Ярину авторы списка поставили в вину попытки помешать росту влияния Навального в российском обществе, а также стремление дискредитировать оппозиционера. Калашников попал в список, поскольку именно его ведомство обвинило Навального в нарушении условий условного срока, Краснов – за позицию прокуратуры в ходе процесса над оппозиционером. Бортникова в Минфине США назвали человеком, чья организация занимается политическим преследованием оппонентов президента Владимира Путина.

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Что касается научных центров, то они, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения.

Семь лет санкций против России. Главное
Политика

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Джо Байдена сообщали, что США приняли решение ввести санкции против 14 организаций, занимающихся химическим производством. Утверждалось, что это сделано в ответ на отравление в России Алексея Навального. Американские спецслужбы уверены, что в отношении политика было применено отравляющее вещество.

Издание The Hill сообщало, что под ограничения Минфина и Минторга попали десять организаций из России, три из Германии и одна из Швейцарии. О каких конкретно организациях идет речь, не сообщалось.

США вслед за ЕС ввели санкции из-за Навального
Политика
Алексей Навальный

В Вашингтоне при этом заявили, что не намерены ни перезагружать отношения с Москвой, ни обострять их. Высокопоставленный сотрудник американской администрации рассказал журналистам, что целью санкций является четкий сигнал России: любое применение химического оружия не останется без последствий.

«Использование Кремлем химического оружия с целью заставить замолчать политического оппонента противоречит международным нормам. Мы присоединяемся к ЕС и осуждаем отравление Навального, его арест и тюремное заключение», - заявила министр финансов США Дженет Йеллен.

О солидарности с ЕС и Великобританией заявил и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он также призвал к освобождению Навального.

ЕС во вторник объявил о внесении в санкционный список Краснова, Калашникова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и главы Росгвардии Виктора Золотова. Последние двое под американские ограничения не попали.

Комментируя решение США, директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин сказал РБК, что выбранный ЕС и США вариант ответа на ситуацию с Навальным можно назвать минимальным. Он в частности обратил внимание на отсутствие в санкционных списках крупных бизнесменов, несмотря на призывы к таким мерам сторонников Навального.

«Я думаю, для администрации Байдена было важным продемонстрировать согласованность действий с европейцами, отношения с которыми она пытается восстановить после президентства Трампа. Однако имеется запас на дальнейшие санкции, связанные с хакерской атакой на SolarWinds и информацией СМИ о якобы проплаченных Россией нападениях на американских военных в Афганистане», — пояснил Волошин. Учитывая этот запас прочности, обвинить администрацию Байдена в слабости ответа вряд ли кому-то удастся, считает аналитик. «Словом, разочарование должно быть у соратников и сторонников Навального, ведь в штабе оппозиционера предлагали наложить санкции на крупнейших бизнесменов», — резюмировал он

Авторы
Артем Филипенок, Евгений Пудовкин
США санкции Алексей Навальный Сергей Кириенко Игорь Краснов Джо Байден
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