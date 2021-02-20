Ведомство включило в предложенный Конгрессу список только двух участников проекта — судно «Фортуна» и компанию «КВТ-Рус». Против них уже действуют ограничения со стороны США

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Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу против газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад.

По данным агентства, Госдеп перечислил в списке для возможных санкций российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют ограничения, введенные администрацией предыдущего президента Дональда Трампа.

Bloomberg отмечает, что Госдеп не предложил вводить санкции против каких-либо немецких или других европейских компаний, причастных к российскому проекту. Как указывает агентство, решение США не предлагать новых санкций отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена «не бросать вызов» российскому «Газпрому», чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона.

Член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш сообщил, что «глубоко обеспокоен и разочарован докладом Госдепартамента» и его решением отказаться от дополнительных санкций. «Этот доклад предоставил нам названия двух российских компаний, которые в настоящее время занимаются строительством газопровода «Северный поток-2», а также 18 компаний, которые прекратили свое участие в строительстве проекта», — указал он.