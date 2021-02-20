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Госдеп не предложил новых санкций по «Северному потоку — 2»

Ведомство включило в предложенный Конгрессу список только двух участников проекта — судно «Фортуна» и компанию «КВТ-Рус». Против них уже действуют ограничения со стороны США
Фото: Joshua Roberts / Reuters
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу против газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад.

По данным агентства, Госдеп перечислил в списке для возможных санкций российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют ограничения, введенные администрацией предыдущего президента Дональда Трампа.

Bloomberg отмечает, что Госдеп не предложил вводить санкции против каких-либо немецких или других европейских компаний, причастных к российскому проекту. Как указывает агентство, решение США не предлагать новых санкций отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена «не бросать вызов» российскому «Газпрому», чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона.

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Член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш сообщил, что «глубоко обеспокоен и разочарован докладом Госдепартамента» и его решением отказаться от дополнительных санкций. «Этот доклад предоставил нам названия двух российских компаний, которые в настоящее время занимаются строительством газопровода «Северный поток-2», а также 18 компаний, которые прекратили свое участие в строительстве проекта», — указал он.

Член комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол назвал эти предложения «полностью неадекватными».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США считают проект угрозой энергетической безопасности Европы и с конца 2019 года ввели несколько пакетов ограничений против компаний, связанных со строительством. Президент США Джо Байден в конце января назвал проект плохой сделкой для Европы.

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В конгрессе США назвали 15 связанных с «Северным потоком-2» судов
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Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

В Москве отмечали, что Вашингтон намерен зачистить европейский рынок для продажи туда своего более дорогого сланцевого газа. Президент Владимир Путин 17 февраля заявил, что санкции принимаются западными противниками завершения проекта, чтобы «заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине». В ФРГ неоднократно называли санкции США против газопровода вмешательством во внутренние дела.

В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вышла из проекта. Работы продолжились спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» провел 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах ФРГ.

Автор
Анастасия Батманова
Северный поток-2 санкции США
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